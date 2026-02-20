Im Kellerduell der Rheinlandliga treffen der Viertletzte SV Laubach und das Schlusslicht VfB Wissen aufeinander. Für beide ist es ein richtungsweisendes Spiel, das wissen beide Trainer sehr genau.
Es gibt kaum ein Spiel zum Re-Start der Fußball-Rheinlandliga, das so richtungsweisend sein könnte wie das Heimspiel des SV Laubach am Sonntag um 15 Uhr gegen den VfB Wissen. Dabei ist es nicht nur die Tabelle, um die es sich dreht. Sondern der Kopf.Da hätten wir zum einen die Laubacher, die als Tabellenviertletzter mit einem Zähler Rückstand aufs rettende Ufer (TuS Immendorf, 17 Punkte) in eine Partie gehen, die im Normalfall gewonnen werden ...