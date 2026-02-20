Kellerduell in der Eifel Laubachs Jakobs und Wissens Weller wissen um Brisanz Mirko Bernd 20.02.2026, 06:00 Uhr

i Im Hinspiel hieß es 3:3 zwischen dem SV Laubach (in Rot, von links mit Ole Conrad und Stephan Schuwerack) und dem VfB Wissen um (von links) Philipp Weber, Jonas Fuhrmann, Torwart Lukas Litschel, Lukas Becher und Til Cordes. Am Sonntag in Laubach würde ein Unentschieden beiden Klubs nicht großartig im Abstiegskampf weiterhelfen. Cordes wird auf jeden Fall fehlen, er ist noch zwei Spiele rotgesperrt. Manfred Böhmer/balu

Im Kellerduell der Rheinlandliga treffen der Viertletzte SV Laubach und das Schlusslicht VfB Wissen aufeinander. Für beide ist es ein richtungsweisendes Spiel, das wissen beide Trainer sehr genau.

Es gibt kaum ein Spiel zum Re-Start der Fußball-Rheinlandliga, das so richtungsweisend sein könnte wie das Heimspiel des SV Laubach am Sonntag um 15 Uhr gegen den VfB Wissen. Dabei ist es nicht nur die Tabelle, um die es sich dreht. Sondern der Kopf.Da hätten wir zum einen die Laubacher, die als Tabellenviertletzter mit einem Zähler Rückstand aufs rettende Ufer (TuS Immendorf, 17 Punkte) in eine Partie gehen, die im Normalfall gewonnen werden ...







Artikel teilen

Artikel teilen