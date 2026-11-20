24 Gegentore hat Rheinlandligist SV Laubach in den letzten 5 Spielen kassiert, zuletzt gab es ein deftiges 1:7 bei Eintracht Trier II. Nun soll im Heimspiel gegen Hochwald die „Schießbude“ geschlossen werden. Ansätze, wie das gelingen kann, gibt es.
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Das 1:7 des SV Laubach am Sonntag bei Eintracht Trier II wirkt beim Fußball-Rheinlandligisten noch nach. Weil es das i-Tüpfelchen auf die Gegentorflut der jüngsten Auftritte war. 24 Mal klingelte es in den letzten fünf Spielen im Laubacher Tor, insgesamt haben sich die Vordereifeler 48 Treffer eingefangen, nur die letzten drei haben mehr Gegentore kassiert.