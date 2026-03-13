Sieben Punkte aus drei Spielen Laubacher wollen auch in Morbach etwas ergaunern Mirko Bernd 13.03.2026, 12:51 Uhr

i Haben nach gutem Start gut lachen: Hier feiern die Laubacher Lucas Christof (links) und Michael Freiwald (rechts) mit René Hanke (Mitte) seinen Treffer zum 4:0-Endstand gegen den FC Bitburg. Christof hatte das 1:0 und 3:0 beigesteuert. Nun geht es für das Trio und ihre Teamkollegen nach Morbach, dort soll zumindest ein Punkt im Abstiegskampf der Rheinlandliga her. Alfons Benz

Als Viertletzter war der SV Laubach in die Winterpause der Rheinlandliga gegangen. Drei Spiele und sieben Punkte später ist der SV auf Platz 13 von 18. Und hofft auf Zählbares auch in Morbach. Was nicht einfach werden dürfte.

So schnell kann’s gehen: Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen nach der Winterpause hat sich der SV Laubach in der Fußball-Rheinlandliga auf den 13. Tabellenplatz vorgearbeitet. Laubachs Trainer Tobias Jakobs könnte gut mit dem bisherigen 2026er-Rhythmus „Daheim gewinnen und auswärts einen Punkt holen“ gut leben.







