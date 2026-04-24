Der SV Laubach hat den Klassenerhalt in der Rheinlandliga bei 39 Punkten und noch fünf ausstehenden Spielen so gut wie in der Tasche, aber die gute Serie nach dem Winter soll weitergeführt werden. Am liebsten schon daheim gegen den Dritten Schneifel.
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Gelingt dem SV Laubach zu Hause gegen eines der Top-Teams der Fußball-Rheinlandliga der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt? Möglich ist das am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellendritten SG Schneifel sicherlich, obwohl Laubachs Trainer Tobias Jakobs das Spiel für sehr knifflig hält für seine Elf, die nach der Winterpause besser gepunktet hat als ihre Gäste.