Nach vier Spielen ohne Sieg Laubach will gegen formstarke Schweicher wieder jubeln Mirko Bernd 25.09.2026, 16:00 Uhr

i In Trier-Tarforst sah es am vergangenen Spieltag lange gut aus für Laubach. Lars Oster (links) hatte das 1:0 erzielt, Julian Schmitz (rechts) legte kurz vor der Halbzeit das 2:0 nach, aber am Ende hieß es nach einer Ampelkarte für Lars Johann 3:2 für die Gastgeber. Nun will Laubach daheim gegen Schweich nicht nur Tore bejubeln, sondern auch einen Sieg nach vier Partien, aus denen der SV nur einen Punkt holte. Sebastian J. Schwarz

Der SV Laubach hat aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt. Das heißt in einer engen Klasse wie der Rheinlandliga unweigerlich, dass sich das untere Drittel nähert. Gegen Schweich soll wieder ein Dreier her, aber die Gäste sind gut drauf.

Es wird noch einmal Zeit für einen Sieg des Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach. „Das wäre top, ja“, sagt SVL-Coach Tobias Jakobs, der aber gerade in den letzten beiden der vier sieglosen Spiele (drei Niederlagen, ein Remis) hintereinander einen Aufwärtstrend gesehen hat.







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