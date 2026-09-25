Der SV Laubach hat aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt. Das heißt in einer engen Klasse wie der Rheinlandliga unweigerlich, dass sich das untere Drittel nähert. Gegen Schweich soll wieder ein Dreier her, aber die Gäste sind gut drauf.
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Es wird noch einmal Zeit für einen Sieg des Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach. „Das wäre top, ja“, sagt SVL-Coach Tobias Jakobs, der aber gerade in den letzten beiden der vier sieglosen Spiele (drei Niederlagen, ein Remis) hintereinander einen Aufwärtstrend gesehen hat.