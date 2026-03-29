2:1 zur Pause, 8:2 am Ende Laubach verschärft Rübenachs Situation mit Torfestival Sascha Wetzlar 29.03.2026, 20:46 Uhr

i Starker Joker: Laubachs Youngster René Hanke (in Rot) auf dem Weg zu seinem zweiten Treffer, es war das 8:1 beim 8:2-Sieg der Laubacher gegen die Rübenacher um Kadir Mete Begen, der Hanke nicht stoppen kann. Alfons Benz

Der SV Laubach hat mit einem 8:2-Torfestival die Rübenacher Lage im Rheinlandliga-Abstiegskampf verschärft. Die eigene Situation indes wird immer besser bei nun 33 Punkten. Kurios: Zur Pause stand es nur 2:1, aber dann brachen die Dämme beim Gast.

Torfestival in der Vordereifel: Mit sage und schreibe 8:2 (2:1) schickte der SV Laubach den abstiegsbedrohten Drittletzten FV Rübenach (21 Punkte, sieben Rückstand aufs rettende Ufer) in der Fußball-Rheinlandliga nach Hause. Die Gastgeber selbst manifestieren Rang zehn bei 33 Punkten, das Torverhältnis ist erstmalig in dieser Saison positiv bei nun 52:51 Treffern.







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