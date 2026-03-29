Der SV Laubach hat mit einem 8:2-Torfestival die Rübenacher Lage im Rheinlandliga-Abstiegskampf verschärft. Die eigene Situation indes wird immer besser bei nun 33 Punkten. Kurios: Zur Pause stand es nur 2:1, aber dann brachen die Dämme beim Gast.
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Torfestival in der Vordereifel: Mit sage und schreibe 8:2 (2:1) schickte der SV Laubach den abstiegsbedrohten Drittletzten FV Rübenach (21 Punkte, sieben Rückstand aufs rettende Ufer) in der Fußball-Rheinlandliga nach Hause. Die Gastgeber selbst manifestieren Rang zehn bei 33 Punkten, das Torverhältnis ist erstmalig in dieser Saison positiv bei nun 52:51 Treffern.