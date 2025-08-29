Wenn der SV Laubach aufläuft, fallen Tore. Derzeit sind es für Trainer Tobias Jakobs aber zu viele auf der falschen Seite. Der 32-Jährige sagt, was gegen Andernach zu tun ist.

Vielleicht hilft ja ein Anruf bei Huub Stevens. Der langjährige Schalke-Trainer hatte einst einen simplen Satz gesagt, der es zum geflügelten Wort im Fußball gebracht hat. „Die Null muss stehen“ war eines der Leitmotive des Niederländers, was sich Laubachs Coach Tobias Jakobs in den kommenden Partien gern zu eigen machen würde. Bereits neun Gegentreffer hat der Rheinlandligist in den ersten drei Ligaspielen kassiert, zu viel, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Am Samstag (16 Uhr) gastiert die SG 99 Andernach in Laubach, die Gäste um Trainer Kim Kossmann kämpfen mit ähnlichen Problemen.

„Wir verteilen zu viele Geschenke.“

Laubachs Trainer Tobias Jakobs über die Anzahl der Gegentreffer﻿

Wobei: Während die „Königsblauen“ unter Stevens einst nicht eben für Offensivfußball standen, lässt Jakobs dem Drang seiner Spieler gern freien Lauf, „denn das wollen die Leute ja sehen“, merkt er völlig zu Recht an. Bislang ist es seinem Team aber noch nicht wirklich gelungen, eine gesunde Balance zu finden, als Konsequenz steht noch kein Sieg zu Buche. Wobei Jakobs die Zahl der Gegentore vor allem auf individuelle Unpässlichkeiten zurückführt, die alsbald ein Ende finden sollen. Denn Jakobs weiß: Selbst eine der Top-Offensiven der Liga, wie sie die Laubacher stellen, kann nicht jede Woche vier Treffer erzielen, um eine Partie zu gewinnen. „Das Spiel gegen den Ball ist nicht einmal so schlecht“, findet er, „aber wir verteilen zu viele Geschenke“.

Alexis Weidenbach meldet sich in Andernach zurück

Während das Jakobs-Team unter der Woche im Training daran arbeiten konnte, diesen Missstand zu beheben, mussten sich die Andernacher im Rheinlandpokal bei Bezirksligist SV Untermosel mächtig strecken, zogen aber mit einem 2:0 in die nächste Runde ein. „Im Pokal geht es ums Weiterkommen, alles gut“, konnte SG 99-Trainer Kossmann einen Haken hinter die Partie machen. Zwei Erkenntnisse: Zum einen konnte Alexis Weidenbach nach seiner Wadenbeinverletzung zumindest für eine Halbzeit wieder mitmischen und meldete sich damit früher als erwartet zurück, zum anderen war Mike Borger erneut doppelt erfolgreich.

Alle Mann an Bord: Jakobs hat die Qual der Wahl

„Alexis gibt den vielen jungen Spielern Halt, er ist mit seiner Präsenz und seiner Übersicht enorm wichtig“, sagt Andernachs Coach über den 28-jährigen Weidenbach, der für Rot-Weiss Koblenz auch schon in der Regionalliga aktiv war. Und im Fall von Borger scheint sich zu bestätigen, dass die Andernacher im Angriff den Abgang von Torjäger Nils Wambach halbwegs kompensieren können, zumal Bezirksliga-Top-Torjäger Tim Esten (kam aus Oberzissen) auf gutem Weg ist, sich eine Etage weiter oben zu etablieren. „Er bringt viel Mentalität, Laufbereitschaft und Geschwindigkeit mit“, lobt Kossmann den 21-Jährigen, „er ist schon weiter, als ich dachte. Klar, im Zusammenspiel müssen sich beide noch finden, „aber die Richtung stimmt“.

Während Weidenbach in Laubach aus privaten Gründen fehlen wird, kann Kossmanns Kollege Jakobs personell aus dem Vollen schöpfen. „Es wird einige enge Entscheidungen geben“, sagt er und ist sich mit Kossmann („Es wird ein 50:50-Spiel“) darin einig, dass Wahrscheinlichkeit auf eine torreiche Auseinandersetzung hoch ist. Wobei auf Laubacher Seite im Idealfall die Null stehen sollte.