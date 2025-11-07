0:7 aus Vorbereitung präsent Laubach überprüft Qualität der Wittlicher „Maschinen“ 07.11.2025, 10:25 Uhr

i Eng zusammenstehen wie beim 1:1 in Kirchberg müssen die Laubacher (von links mit Jan Fritz, Marco Krenn, Jonas Gorges und Chris Gerhartz) ganz sicher auch daheim gegen das Top-Team aus Wittlich - und das nicht nur in der Mauer. Karl-Friedrich Schmitt

Die Rollen sind verteilt im Rheinlandliga-Duell SV Laubach und Rot-Weiss Wittlich. Aber die Gastgeber würden diese Verteilung gerne für 90 Minuten mal Verteilung sein lassen und ihren positiven Trend im Abstiegskampf gegen das Top-Team fortsetzen.

Es ist das zweite Aufeinandertreffen zwischen dem SV Laubach und Rot-Weiss Wittlich in dieser Saison. Das erste fand im Rahmen der Vorbereitung auf die Fußball-Rheinlandliga am 2. August in Wittlich statt – und lieferte mit dem überaus deutlichen 7:0 im Nachhinein vielleicht schon einen Hinweis darauf, was sich gut drei Monate später so darstellt vor dem Heimspiel der Laubacher am Sonntag (15 Uhr) gegen Wittlich.







