Laubach überprüft Qualität der Wittlicher „Maschinen“

Die Rollen sind verteilt im Rheinlandliga-Duell SV Laubach und Rot-Weiss Wittlich. Aber die Gastgeber würden diese Verteilung gerne für 90 Minuten mal Verteilung sein lassen und ihren positiven Trend im Abstiegskampf gegen das Top-Team fortsetzen.
Es ist das zweite Aufeinandertreffen zwischen dem SV Laubach und Rot-Weiss Wittlich in dieser Saison. Das erste fand im Rahmen der Vorbereitung auf die Fußball-Rheinlandliga am 2. August in Wittlich statt – und lieferte mit dem überaus deutlichen 7:0 im Nachhinein vielleicht schon einen Hinweis darauf, was sich gut drei Monate später so darstellt vor dem Heimspiel der Laubacher am Sonntag (15 Uhr) gegen Wittlich.