Eigentlich wollte der SV Laubach unter der Woche den zweiten Saisonsieg feiern. Doch daraus wurde nichts. Im vorgezogenen Rheinlandliga-Duell unterlag die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs der FV Morbach verdient mit 1:4.

Verdiente Heimniederlage für den SV Laubach: In der Fußball-Rheinlandliga unterlagen die Vordereifeler am Mittwochabend – auch in der Höhe verdient – der FV Morbach mit 1:4 (1:1). Daniel Kossmanns frühe Führung (13.) brachte den Gastgebern kaum Sicherheit, immer stärker werdende Gäste spielten über die volle Distanz schlichtweg den besseren Fußball und schraubten das Ergebnis stetig in die Höhe. Nach der Niederlage in der vorgezogenen Partie des sechsten Spieltags droht dem SV Laubach sogar nach dem kommenden Wochenende das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz, noch ist die Mannschaft von Tobias Jakobs Zwölfter bei fünf Zählern.

Damit hat der SV Laubach seine erste, kleine Krise. Konnte der Trainer bisher – wenn mal ein Ergebnis nicht passte – auf teils gute Leistungen verweisen, fehlte es dieses Mal nahezu an allem. „Zu Beginn hatten wir eine ganz gute Phase, haben da auch das 1:0 gemacht. Das 1:1 von Morbach veränderte da vieles, war aber auch ein herausgespieltes Tor, gute Flanke, ein guter Kontakt“, befand Jakobs.

„Ein großes Lob an die Mannschaft. Die Verteilung der Torchancen spiegelt das Ergebnis ganz gut wider. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit mehrfach die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Am Ende sind wir heilfroh, den Sieg mitgenommen zu haben.“

Morbachs Coach Philipp Frank

Zuvor hatte Youngster Lucas Christof den Ball erobert und per Querpass Kossmann den ganz leichten 1:0-Treffer ermöglicht (13.), ehe Yusuf Kahyaoglu eine Flanke Maximilian Schemer zum 1:1-Ausgleich nutzte (21.). Zuvor hatte Schemer unnötigerweise einen Konter verkompliziert, als er Mannschaftskapitän Sebastian Schell zu spät bediente und dieser an Landen aus nun zu spitzem Winkel scheiterte (16.). Der bewegliche Sam Schurich hatte dann noch zwei Gelegenheiten. Zunächst grätschte er einen Ball am langen Pfosten vorbei (33.), drei Minuten muss das Leder eigentlich im Netz zappeln. Aus vier Metern schob er Matthias Rusters Hereingabe neben das Tor (36.).

Doppelwechsel bei Laubach bringt nicht den erhofften Erfolg

Pause – und Morbach wurde anschließend noch überlegener. Schemer schoss nach 40 Sekunden mit links übers Tor (46.), dann flankte er mustergültig auf Andre Petry, der nach einer Ecke noch im Strafraum übrig geblieben war, aber auch hier war Landen da (53.). Morbach, bei dem Torjäger Noah Lorenz wegen einer Rotsperre fehlte, entschied alsbald die Partie.

Louis Kappes nutzte eine Ablage von Schurich mithilfe des Innenpfostens zum 1:2 (56.). Jakobs wechselte nach genau einer Stunde offensiv – und zwar doppelt. Norbert Loch und der frischgebackene Vater Lukas Mey ersetzten positionsgetreu Lars Oster und Torschütze Kossmann (60.). Besser wurde es dadurch allerdings nicht. Im Gegenteil: Die Hunsrücker holten zur Entscheidung aus. Erst traf wieder Petry per Kopf nur den Querbalken (70.), dann stellte Schemer auf 1:3 (74.). Der eingewechselte Lukas Servatius assistierte bei Schemers zweitem Saisontreffer. Kapitän Schell war anschließend noch für den Endstand verantwortlich, nach feinem Solo stand es final 1:4 für Morbach (80.).

„Man kann nichts erzwingen, aber wir werden weitermachen. Ich bin gespannt, wie sich meine Mannschaft gegen Mendig, Wirges, Rübenach und Arzfeld präsentiert.“

Laubachs Trainer Tobias Jakobs

Gästetrainer Philipp Frank versprühte Zufriedenheit nach Spielende: „Ein großes Lob an die Mannschaft. Die Verteilung der Torchancen spiegelt das Ergebnis ganz gut wider. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit mehrfach die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Am Ende sind wir heilfroh, den Sieg mitgenommen zu haben.“ Jakobs hingegen war natürlich nicht erfreut: „Eine ganz verdiente Niederlage. Der Riesenunterschied heute: das Thema ’Ball festmachen’. Das ist Morbach heute viel besser gelungen als uns. Ich kann gar nicht sagen, dass meine Mannschaft nicht will, aber irgendwas fehlt im Moment noch. Jetzt kommen vier Aufsteiger nacheinander, das sind die schwierigsten Spiele überhaupt. Auch weil jeder denkt, jetzt müssen wir.“ Die Parole für die nächsten Wochen gab er auch aus: „Man kann nichts erzwingen, aber wir werden weitermachen. Ich bin gespannt, wie sich meine Mannschaft gegen Mendig, Wirges, Rübenach und Arzfeld präsentiert.“

SV Laubach - FV Morbach 1:4 (1:1)

Laubach: Landen - Schmitt, Münnich (90. Windheuser), Schuwerack, Jordan (76. Krenn) - Röser, Freiwald (66. Hanke), Christof - Oster (60. Loch), Conrad, Kossmann (60. Mey).﻿

Morbach: Görgen - Dippel (89. Wagner), Schultheis, Petry, Böhnke (89. Amtmann) - Kappes, Kahyaoglu, Ruster -Schemer (81. Kaiser), S. Schell (90. M. Schell), Schurich (70. Servatius).﻿

Schiedsrichter: Moritz Schillo (Longuich).﻿

Zuschauer: 190.﻿

Tore: 1:0 Daniel Kossmann (13.), 1:1 Yusuf Kahyaoglu (21.), 1:2 Louis Kappes (56.), 1:3 Schemer (74.), 1:4 Sebastian Schell (80.).