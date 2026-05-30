Wenn man zehn Neuzugänge wie Rheinlandligist SV Laubach auf einen Schlag vorstellt, stellt sich unter anderem die Frage: Wie läuft die Suche nach den Spielern ab, nach einem bestimmten Muster oder vielleicht dem Prinzip Zufall?
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Zehn Neuzugänge hat Fußball-Rheinlandligist SV Laubach für die kommende Saison verpflichtet. Das ist eine ganze Menge – und die Spanne geht vom 30-jährigen Matthias Bender, der in den letzten Jahren „nur“ A-Klasse und kurz Bezirksliga gespielt hat – bis hin zum 18-jährigen Lewin Haupt, der vom A-Junioren-Regionalligisten TuS Koblenz kommt und noch ein Jahr Jugend spielen könnte.