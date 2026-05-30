Zehn Zugänge kein Zufall Laubach sucht seine Neuen nach klarer Philosophie aus Mirko Bernd 30.05.2026, 08:00 Uhr

i Kommende Saison werden Laubachs Torwart Manuel Kees (rechts) und Jannis Gorges (in Blau) nicht mehr das Nachsehen haben gegen Maximilian Uhlig, denn die Nummer 22 von Rot-Weiss Wittlich wird ihr Teamkollege. In beiden Spielen gegeneinander traf Uhlig, hier zum 2:0 in Wittlich (Endstand 3:0). Für Uhlig geht die aktuelle Saison übrigens in die Verlängerung, er spielt mit Wittlich die Aufstiegsrunde zur Oberliga, die für Rot-Weiss mit der Partie am 3. Juni gegen den Verlierer von Spiel 1 (Zeiskam gegen Jägersburg) beginnt und am 7. Juni endet. Sascha Wetzlar

Wenn man zehn Neuzugänge wie Rheinlandligist SV Laubach auf einen Schlag vorstellt, stellt sich unter anderem die Frage: Wie läuft die Suche nach den Spielern ab, nach einem bestimmten Muster oder vielleicht dem Prinzip Zufall?

Zehn Neuzugänge hat Fußball-Rheinlandligist SV Laubach für die kommende Saison verpflichtet. Das ist eine ganze Menge – und die Spanne geht vom 30-jährigen Matthias Bender, der in den letzten Jahren „nur“ A-Klasse und kurz Bezirksliga gespielt hat – bis hin zum 18-jährigen Lewin Haupt, der vom A-Junioren-Regionalligisten TuS Koblenz kommt und noch ein Jahr Jugend spielen könnte.







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