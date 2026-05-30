Zehn Zugänge kein Zufall
Laubach sucht seine Neuen nach klarer Philosophie aus
Kommende Saison werden Laubachs Torwart Manuel Kees (rechts) und Jannis Gorges (in Blau) nicht mehr das Nachsehen haben gegen Ma
Kommende Saison werden Laubachs Torwart Manuel Kees (rechts) und Jannis Gorges (in Blau) nicht mehr das Nachsehen haben gegen Maximilian Uhlig, denn die Nummer 22 von Rot-Weiss Wittlich wird ihr Teamkollege. In beiden Spielen gegeneinander traf Uhlig, hier zum 2:0 in Wittlich (Endstand 3:0). Für Uhlig geht die aktuelle Saison übrigens in die Verlängerung, er spielt mit Wittlich die Aufstiegsrunde zur Oberliga, die für Rot-Weiss mit der Partie am 3. Juni gegen den Verlierer von Spiel 1 (Zeiskam gegen Jägersburg) beginnt und am 7. Juni endet.
Sascha Wetzlar

Wenn man zehn Neuzugänge wie Rheinlandligist SV Laubach auf einen Schlag vorstellt, stellt sich unter anderem die Frage: Wie läuft die Suche nach den Spielern ab, nach einem bestimmten Muster oder vielleicht dem Prinzip Zufall?

Lesezeit 2 Minuten
Zehn Neuzugänge hat Fußball-Rheinlandligist SV Laubach für die kommende Saison verpflichtet. Das ist eine ganze Menge – und die Spanne geht vom 30-jährigen Matthias Bender, der in den letzten Jahren „nur“ A-Klasse und kurz Bezirksliga gespielt hat – bis hin zum 18-jährigen Lewin Haupt, der vom A-Junioren-Regionalligisten TuS Koblenz kommt und noch ein Jahr Jugend spielen könnte.

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