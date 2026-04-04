Das 1:0 des SV Laubach bei der SG Arzfeld wird sicherlich nicht in die Annalen der „Top-Spiele“ bei den Vordereifelern eingehen. Sehr wichtig war es dennoch im Abstiegskampf der Rheinlandliga für das Team von Trainer Tobias Jakobs.
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Es war die 73. Minute, als Lucas Christof den eingewechselten Julian Schmitz auf die Reise schickte. Schmitz machte es besser als Lars Oster fünf Minuten vorher, denn der scheiterte noch an Torwart Tom Hagedorn. Schmitz nicht, er traf zum 1:0 und damit zum Sieg für seinen SV Laubach in der Fußball-Rheinlandliga bei der SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen.