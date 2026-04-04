Joker Schmitz netzt in Arzfeld
Laubach setzt starke Serie mit glücklichem 1:0 fort
Laubachs Julian Schmitz nahm in Arzfeld zunächst auf der Bank Platz, kam dann rein und traf zum entscheidenden Tor des Tages, es
Laubachs Julian Schmitz nahm in Arzfeld zunächst auf der Bank Platz, kam dann rein und traf zum entscheidenden Tor des Tages, es war sein sechster Saisontreffer, vor der Winterpause war er lange verletzt.
Alfons Benz

Das 1:0 des SV Laubach bei der SG Arzfeld wird sicherlich nicht in die Annalen der „Top-Spiele“ bei den Vordereifelern eingehen. Sehr wichtig war es dennoch im Abstiegskampf der Rheinlandliga für das Team von Trainer Tobias Jakobs.

Lesezeit 2 Minuten
Es war die 73. Minute, als Lucas Christof den eingewechselten Julian Schmitz auf die Reise schickte. Schmitz machte es besser als Lars Oster fünf Minuten vorher, denn der scheiterte noch an Torwart Tom Hagedorn. Schmitz nicht, er traf zum 1:0 und damit zum Sieg für seinen SV Laubach in der Fußball-Rheinlandliga bei der SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen.

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