Die SG Vordereifel ist für eine Saison lang Geschichte und geht in dieser Spielzeit als SV Laubach an den Start. Es ist die zweite Saison nach dem Aufstieg in die Rheinlandliga.

Das zweite Jahr ist das schwerste. Eine Redensart, die besonders im Fußball seit Einführung des Phrasenschweins bezogen auf die zweite Saison eines Aufsteigers in der neuen Klasse nicht mehr kostenfrei benutzt werden kann. Und doch sagt Tobias Jakobs, der Trainer des Rheinlandligisten SV Laubach: „Ich denke schon, dass das so sein wird.“ Gründe dafür gibt es durchaus, allerdings auch einiges, das dagegen spricht. Vor allem die Tatsache, dass sie um genau die Gefahren wissen beim SVL. Ein weiterer Grund, der für eine Wiederholung des sechsten Platzes aus der Aufstiegssaison sprechen könnte: die „Goldjungs“.

Wer sich beim Namen SV Laubach fragt, wo denn die SG Vordereifel geblieben ist: In ihrer bisherigen SG-Form hätte Vordereifel in Zukunft weder in die Oberliga aufsteigen können oder im DFB-Pokal teilnehmen dürfen bei einem Gewinn des Rheinlandpokals. Nun sind das nicht die aktuellen Ziele der Verantwortlichen, aber den Trainern und der Mannschaft diese Chance im Falle eines Falles zu nehmen, sei keine Option gewesen, wie SG-Vorstandsmitglied Karl-Heinz Gorges schon vor Monaten erklärte. Heißt: Die vier Mitgliedsvereine SV Laubach, SV Leienkaul, Spvgg Müllenbach und TuS Kaisersesch haben sich für eine Auflösung der „alten“ SG entschieden, firmieren eine Saison lang unter SV Laubach, um dann als neue SG Vordereifel zu fusionieren im Spätjahr. Ein formeller Akt, der zwar Unverständnis hervorruft, der aber vollzogen wird.

Jordan als Beispiel für die Talente aus der Region

Zurück zur Eingangsthematik. Jakobs, der mit „Co“ Marc Thönnes in seine zweite Saison geht, erklärt: „Wir hatten viel Glück bei Verletzungen, hatten selten längere Ausfälle. Viele kennen einen nun, in der Rückrunde haben wir Konstanz reinbekommen und so steigt auch die Erwartungshaltung. Wir haben uns teils in einen Rausch gespielt, aber jetzt starten alle neu. Wir wissen aber, dass es schwer genug wird, unseren Platz zu bestätigen.“ Zumal sich Jakobs sicher ist: „Die ersten drei Plätze sind mit Rot-Weiss Wittlich, Ahrweiler und Mülheim-Kärlich vergeben, dahinter wird es ein breites Mittelfeld geben und hinten werden vielleicht auch wieder Mannschaften stehen, die sich nicht da wiederfinden wollten.“

Damit das nicht passiert, schärft Jakobs die Sinne – und setzt dabei zum einen auf den fast komplett zusammengehaltenen Kader. Und die fünf Neuen, die zusammen gerade mal 96 Jahre alt sind und allesamt aus der näheren Region kommen. „Ich nenne sie unsere Goldjungs“, lächelt Jakobs, „sie bringen alle den Willen mit und haben Qualität, sind gut ausgebildet. Klar, sie brauchen bisschen, aber sie werden uns weiterbringen.“ Als Beispiel für Torwart Manuel Kees (18 Jahre, kam aus der A-Jugend von Eintracht Trier), Marco Krenn (23, vom TuS Kirchberg), Lucas Christof (19, FC Plaidt), Luca Münnich (18, A-Jugend JFV Vulkaneifel) sowie der jüngste mit Norbert Loch (17, A-Jugend JFV Rhein-Hunsrück) nennt der SVL-Coach Finn Jordan, der vergangene Runde aus der A-Jugend der TuS Koblenz kam und sehr schnell Fuß fasste.

Zu viele Gegentore in der Vorbereitung, allerdings gegen starke Gegner

Jakobs traut allen aus dem Quintett zu, schon kurzfristig eine Rolle zu spielen und den Arrivierten viel Feuer zu machen, wobei im Tor natürlich Jonas Landen die Nummer eins ist. Dieses „Feuermachen“ sei auch wichtig, gerade beim Thema Zufriedenheit nach einem starken ersten Jahr. „Generell sind die Jungs motiviert und haben Lust auf die Saison, trotzdem müssen wir uns noch den letzten Punch holen. Wir haben ein paar Gegentore zu viel bekommen in der Vorbereitung“, sagt Jakobs. Das allerdings auch gegen starke Gegner wie beim Dreierturnier mit den Regionalligisten Eintracht Trier und Fortuna Köln in Laubach.

Jakobs will aber nichts aufkommen lassen, zumal er den Start bei der SG Hochwald Hentern, daheim gegen Aufsteiger Eintracht Trier II und in Wissen so charakterisiert: „Das hat es in sich.“ Dass es sein Kader aber ebenfalls in sich hat, dessen ist sich der ehemalige Regionalliga-Kicker bewusst: „Wenn wir die Entwicklung vorantreiben, kommt die Platzierung. Wenn wir den Platz bestätigen, wäre es cool. Es muss nicht so berauschend sein, aber es soll eine gute Runde werden. Ein Platz im gesicherten Mittelfeld wäre ein Traum. Ich bin personell sehr zufrieden, jetzt gilt es, die beste Formation herauszufiltern.“ Vielleicht schon zum Start mit dem einen oder anderen „Goldjungen“.

Kader SV Laubach

Zugänge: Marco Krenn, Norbert Loch (beide TuS Kirchberg), Luca Münnich (A-Jugend JFV Vulkaneifel), Manuel Kees (A-Jugend Eintracht Trier), Lucas Christof (FC Plaidt).

Abgänge: Dawid Koczyba (2. Mannschaft), Manuel Daum (SG Ettringen), Dominik Brietz (FSV Martinroda).

Kader, Tor: Manuel Kees, Jonas Landen, Julian Steitz.

Abwehr: Jan Fritz, Christoph Gerhartz, Marius Goebel, Jannis Gorges, Lars Johann, Jonas Keller, Marco Krenn, Luca Münnich, Lorenzo Nebeler, Steffen Schmitt, Stephan Schuwerack, Fabian Windheuser.

Mittelfeld: Lucas Christof, Ole Conrad, Michael Freiwald, Jonas Gorges, Finn Jordan, Daniel Kossmann, Lukas Mey, Paul-Jordan Michels, Andre Röser.

Angriff: Rene Hanke, Norbert Loch, Lars Oster, Julian Schmitz.

Trainer: Tobias Jakobs.

Saisonziel: die vergangene Saison (Platz sechs) bestätigen.

Favoriten: Rot-Weiss Wittlich, Ahrweiler BC, SG Mülheim-Kärlich.

Prognose: Der SV Laubach bestätigt Platz sechs

In der vergangenen Saison stand der SV Laubach – da noch und bald wieder als SG Vordereifel – für Spektakel, in den Spielen mit dem Team von Coach Tobias Jakobs fielen die meisten Tore. Der Trainer wäre in dieser Saison froh, wenn es ein paar Gegentore (70 in der vergangenen Saison bei 90 geschossenen) und etwas Spektakel weniger werden. Dennoch: Gerade offensiv hat Laubach viel Qualität und wenn gegen den Ball mehr Stabilität reinkommt, wird es mit der Wiederholung der Vorjahresplatzierung klappen, es wird wieder Platz sechs.