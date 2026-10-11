Zwölf Tore und hitzige Szene Laubach schlägt Linz 9:3, Jakobs nach Rot nur Zaungast Alfons Benz 11.10.2026, 20:51 Uhr

i Zaungast: Laubachs Coach Tobias Jakobs sah Rot während es 9:3 gegen Linz und ging mit sich im Anschluss hart ins Gericht. Alfons Benz

Zwölf Tore gibt es in einem Rheinlandliga-Spiel nicht oft zu sehen. In Laubach aber schon: Die Gastgeber besiegten Linz mit 9:3. Und trotzdem sah der Sieger-Trainer Rot.

Zwölf Tore, packende Strafraumszenen, rassige Zweikämpfe und zwei Rote Karten: Die 150 Zuschauer auf dem Laubacher Rasen erlebten ein echtes Spektakel in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem SV Laubach und dem VfB Linz. Wer wegen des windigen und regnerischen Herbstwetters lieber auf der heimischen Couch geblieben war, hat definitiv etwas verpasst.







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