Zwölf Tore gibt es in einem Rheinlandliga-Spiel nicht oft zu sehen. In Laubach aber schon: Die Gastgeber besiegten Linz mit 9:3. Und trotzdem sah der Sieger-Trainer Rot.
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Zwölf Tore, packende Strafraumszenen, rassige Zweikämpfe und zwei Rote Karten: Die 150 Zuschauer auf dem Laubacher Rasen erlebten ein echtes Spektakel in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem SV Laubach und dem VfB Linz. Wer wegen des windigen und regnerischen Herbstwetters lieber auf der heimischen Couch geblieben war, hat definitiv etwas verpasst.