Ein sehr interessantes Testturnier geht am Donnerstagabend in Laubach über die Bühne. Der Rheinlandligist empfängt die Regionalligisten Eintracht Trier und Fortuna Köln zum Dreiervergleich.

Vor fast genau einem Jahr trafen sich der Rheinlandliga-Aufsteiger SG Vordereifel und der Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier zum Testspiel in Laubach. Das tun sie jetzt wieder, die SG Vordereifel bekanntlich dann als SV Laubach. Allerdings ist am Donnerstagabend noch ein drittes Team im Bunde: West-Regionalligist Fortuna Köln wird sich mit Laubach und Trier in einem Dreierturnier ab 18 Uhr messen.

Für die Laubacher um Trainer Tobias Jakobs ist es natürlich der Höhepunkt in der Vorbereitung auf die zweite Saison im Verbandsoberhaus – und auch wenn es noch zu einem sehr frühen Zeitpunkt für den Rheinlandligisten kommt, nimmt man solche Gegner gerne mit. „Wir freuen uns sehr auf Donnerstag“, sagt Jakobs. Die Verbindung nach Trier hat er durch seine gemeinsame Zeitz in Karbach mit Trainerkumpel Thomas Klasse von der Eintracht, nach Köln pflegt Karl-Heinz Gorges aus dem SG-Vorstand gute Kontakte.

Jakobs: Bier und Bratwurst nach der Arbeit

Der Ablauf des Turniers, das im Jeder-gegen-jeden-Modus jeweils 45 Minuten pro Spiel ausgetragen wird: Erst spielen Trier und Köln gegeneinander um 18 Uhr, um 19 Uhr greift dann Laubach ein und tritt gegen die Fortuna an, das letzte Spiel des Abends ab 20 Uhr bestreiten Laubach und die Eintracht. Die beiden Regionalligisten treffen sich in der Vorbereitung übrigens noch mal zum Testen, am 19. Juli in Adenau.

Jakobs hat soweit alle Mann an Bord. Drei Trainingseinheiten gab es vorher erst, da sind die beiden Gegner natürlich schon eine Ecke weiter, die Fortuna gewann zuletzt 5:0 gegen Oberligist TuS Koblenz, Trier trotzte Zweitligist Elversberg ein 3:3 ab. „Bei uns sind alle gut rausgekommen und sind fit, da sind wir weiter als letztes Jahr“, berichtet Jakobs. Im Vorjahr verlor seine Elf 0:5 gegen die Trier. „Da sind wir nachher bisschen eingebrochen“, erinnert sich der Laubacher Coach, der hofft, „dass einige Zuschauer kommen, zwei Regionalligisten gegeneinander hat man ja auch nicht oft – und ein Bier und eine Bratwurst nach der Arbeit ist doch auch was Schönes“.