SV schlägt VfB Wissen mit 1:0 Laubach macht durch Christofs Tor einen großen Schritt Mirko Bernd 22.02.2026, 20:23 Uhr

i Mit seinem zweiten Saisontor ließ Laubachs Lucas Christof seine roten Farben jubeln, für Wissen um Philipp Bernd Weber (Nummer 6) und Luis Schneider wird es immer enger im Kampf um den Klassenerhalt, das Schlusslicht hat nun schon elf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, Laubach weiter einen. Alfons Benz

Der SV Laubach hat zum Start nach der Winterpause einen ganz wichtigen 1:0-Sieg im Abstiegskampf der Rheinlandliga gefeiert. Leidtragender war Schlusslicht VfB Wissen, der langsam abreißen lassen muss, sich aber trotzdem kämpferisch gibt.

Manchmal ist es im Fußball nur eine Aktion, die alles ändert. Ein schneller Einwurf zum Beispiel. Der von Lars Oster brachte den SV Laubach in der Rheinlandliga beim 1:0 (0:0) im Kellerduell daheim gegen den VfB Wissen eine knappe Viertelstunde vor Schluss auf die Siegerstraße.







