Der SV Laubach fährt mit dem ersten Sieg im Rücken am Samstag zum FC Bitburg. Dort erwartet die Gäste ein guter Gegner. Aber der SVL will trotzdem weiter klettern in der Tabelle.

Vier Spiele. Ein Sieg. Eine Niederlage. Zwei Unentschieden. Zehn Tore geschossen. Zehn Tore bekommen. Liest sich sehr ausgeglichen, die Bilanz des Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach. Ist sie auch, wobei es vor dem sechsten Spiel der neuen Saison, dem am Samstag um 18 Uhr auswärts beim FC Bitburg, vor allem eine Partie ist, die Laubachs Coach Tobias Jakobs nachhängt.

„Die Niederlage gegen Trier II tut wirklich weh“, hat Jakobs das 1:3 daheim gegen den Aufsteiger noch nicht so recht verdaut. Mit den beiden 3:3-Unentschieden gegen Wissen (Letzter) und Hochwald (Vorletzter) kann er indes halbwegs leben. „Auch wenn beide jetzt hinten stehen, kann man da drüber hinwegsehen“, sagt er. Hätte seine Elf nur die Partie gegen die Eintracht-Reserve nicht noch aus der Hand gegeben ab Minute 90 bei einer 1:0-Führung, stünde Laubach nun auf Rang fünf statt neun.

Gute Erfahrungen mit Rotation beim SVL

Aber: Was nicht ist, kann noch werden – und da war das 3:1 vom Samstag daheim gegen die SG 99 Andernach ein erster Schritt. „Das war so, wie ich es mir vorstelle“, hatte Jakobs einen guten Auftritt gesehen, „es hätte auch deutlich höher ausgehen können, aber es war wichtig für uns, das hat man auch an der Stimmung in der Woche gemerkt.“ Diese Woche endet mit dem Spiel in Bitburg, einem Spiel gegen einen punktgleichen Kontrahenten, auf das sich Jakobs freut. „Die haben immer gute Kicker drin, haben eine gute Mannschaft, das wird ein offenes Spiel“, glaubt Laubachs Trainer.

Mit Nico Fuchs fehlt einer dieser guten Kicker, er sah beim 2:2 der Bitburger in Mülheim-Kärlich nach 66 Minuten die Rote Karte, zwölf Minuten vorher hatte er noch den Elfmeter zum 2:1 verwandelt. Entscheiden können Spiele im Team von Trainer Fabian Ewertz aber auch andere, Joshua Bierbrauer zum Beispiel, Simon Floß ebenfalls.

„Ich kann nicht sagen, dass wir mutig sein wollen, aber selbst keine mutigen Entscheidungen treffen.“

Tobias Jakobs, Trainer des SV Laubach

Laubach muss in diesem Punkt aber keineswegs zurückstecken, momentan hat Ole Conrad mit bereits fünf Treffern einen sehr guten Lauf, mit Unterschiedsspieler Lukas Mey dürfte nach seiner Verletzungspause auch mehr und mehr zu rechnen sein. Und es ist nicht nur Spitze da, sondern auch Breite. Eventuell muss Jakobs für Bitburg bis zu drei Spieler aus dem Kader „streichen“. Seit dieser Woche ist Jonas Gorges wieder zurück, René Hanke ist wieder im Training. Wie es die Laubacher personell angehen werden, ist also noch offen. „Wir haben gute Erfahrung mit Rotation gemacht“, sagt Jakobs, der natürlich auch alle bei Laune halten muss und will.

Das bedeutet aber nicht, dass er den leichtesten Weg geht und lieber mal einen jüngeren Akteur auf die Bank setzt statt einen gestandenen. Denn die Jungspunde machen sich gut – und machen den Arrivierten wie erhofft Druck. „Ich kann nicht sagen, dass wir mutig sein wollen, aber selbst keine mutigen Entscheidungen treffen“, findet Jakobs.