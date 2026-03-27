Wichtiges Duell in der Eifel Laubach kann gegen Rübenach ganz großen Schritt machen Mirko Bernd 27.03.2026, 14:00 Uhr

i Im Hinspiel behielt der FV Rübenach um Hamza Aliou (Nummer 19) noch mit 4:3 die Oberhand gegen Laubach um Marco Krenn. Ins Rückspiel am Sonntag in Laubach gehen aber die Gastgeber favorisiert, denn sie haben nach der Winterpause noch keine Partie verloren und dreimal zu Hause zu Null gewonnen. Mark Dieler

Die Partie Laubach gegen Rübenach könnte für beide Mannschaften in der Rheinlandliga den Weg weisen. Favorisiert sind sicherlich die Gastgeber aus der Eifel, die nach der Winterpause wie ein Spitzenteam punkten und so den Keller verlassen haben.

Ja, es sind noch neun Spiele. Und ja, jedes ist wichtig. Dennoch fällt das Heimspiel des SV Laubach am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Rheinlandliga gegen den FV Rübenach unter die Rubrik richtig wichtig. Denn der Zehnte Laubach könnte sich mit einem Sieg auf 33 Punkte hieven, es wäre ein Riesenschritt im Kampf um den Klassenerhalt.







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