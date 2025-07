Noch ist es ein bisschen hin bis zum Rheinlandliga-Start am zweiten August-Wochenende, in Laubach und Wirges sind die Trainer für den Moment aber sehr zufrieden. Beim Blitz-Turnier gewannen beide Teams gegen Oberligist Rot-Weiss Koblenz.

Das waren aufschlussreiche Tests für alle Beteiligten: So lässt sich das Dreier-Blitzturnier im Rahmen des Sportfestes in Müllenbach zusammenfassen, das der gastgebende SV Laubach als Sieger beendete. Die Mannschaft um Trainer Tobias Jakobs setzte sich in den Partien über je 45 Minuten zunächst gegen Oberligist Rot-Weiss Koblenz mit 2:1 durch und gewann auch zum Abschluss gegen Rheinlandliga-Aufsteiger Spvgg Wirges mit 3:0. Die Westerwälder konnten indes mit dem 2:1 gegen Rot-Weiss Selbstvertrauen tanken.

Jakobs gibt allen Akteuren Spielzeit

„Das war ein guter Tag am Ende einer guten Woche“, fasste Jakobs seine Sicht der Dinge zusammen. Der Coach konnte dabei zum Abschluss der ersten Trainingswoche allen Akteuren seines Kaders Spielzeit einräumen und bot in den beiden Partien nahezu zwei verschiedene Mannschaften auf. „Ich bin durchweg mit allen zufrieden. Wir haben die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt“, lobte er sein Team. Obwohl das 3:0 im zweiten Spiel gegen den künftigen Liga-Konkurrenten Wirges deutlich ausfiel, war Jakobs durchaus angetan vom Team um Trainer Sven Baldus. „Es war im Ansatz ein typisches Rheinlandliga-Spiel“, resümierte der Laubach-Coach: „Wirges ist in meinen Augen kein klassischer Aufsteiger, man hat gesehen, dass sie mit breiter Brust spielen. Wir haben einfach zu guten Zeitpunkten die Tore gemacht.“ Den nächsten Test absolvieren die Laubacher am kommenden Samstag (11 Uhr) gegen Bezirksligist Ellscheid.

Wirges-Trainer Baldus lobt die Intensität

Das Kompliment von Jakobs nahm Baldus gern mit, auch für ihn war es ein aufschlussreicher Sonntag. „Das waren zwei gute Tests, gegen zwei sehr, sehr gute Gegner“, sagte er. Dem Wirgeser Coach gefiel vor allem, dass sich seine Mannschaft gegen Rot-Weiss etliche Chancen herausspielen konnte – und letztlich auch zu zwei Toren kam. „Alles in allem war das im ersten Spiel sehr gut, wir haben insgesamt eine hohe Intensität an den Tag gelegt“, so Baldus weiter. Auch er wechselte im Anschluss eifrig durch. Gegen Laubach wurden seiner Elf dann ein paar unnötige Ballverluste zum Verhängnis, „am Ende hatten wir dann auch nicht mehr so den Punch“. Für Wirges geht es im nächsten Test am Mittwochabend (20.15 Uhr) gegen Oberliga-Aufsteiger Cosmos Koblenz.

„Wir haben Zusagen, aber noch keine Unterschriften.“

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift hofft, bald weitere Neuzugänge im Kader begrüßen zu können

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift wollte den Ergebnissen keine allzugroße Bedeutung beimessen, „das habe ich aber auch nach dem 2:1 in Karbach und dem 4:2 in Andernach nicht getan“, sagte er. Für ihn und sein Team bildete das Turnier den Abschluss des ersten Blocks der Vorbereitung, in dem vor allem die Grundlagen im Mittelpunkt standen. Weil der Kader aktuell noch etwas dünn ist, rückten in Müllenbach wie schon in den ersten Tests einige Akteure aus der U19 auf. In den nächsten Tagen geht es auf dem Trainingsplatz etwas gemächlicher zu, ehe in der übernächsten Woche die heiße Phase der Vorbereitung beginnt. In der Zwischenzeit sollen weitere Neuzugänge den Weg zum Oberligisten finden. „Wir haben Zusagen, aber noch keine Unterschriften“, so Cift.