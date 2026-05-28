Jung, erfahren, ehrgeizig Laubach holt nach Klapperich neun weitere Zugänge Mirko Bernd 28.05.2026, 14:28 Uhr

i Der Lutzerather Tim Schommers (in Rot) wechselt aus der A-Jugend-Regionalligamannschaft von Rot-Weiss Koblenz zum Männer-Rheinlandligisten SV Laubach. Christian Kiefer

Neun Zugänge auf einen Streich vermeldet Rheinlandligist SV Laubach. Und dazu einen neuen Torwarttrainer, der wie einer der Zugänge von einem Liga-Konkurrenten kommt. Für die Neuen insgesamt gilt fast durch die Bank: Es sind spannende Personalien.

Einen Neuzugang hatte der Fußball-Rheinlandligist SV Laubach mit Angreifer Louis Klapperich vom FV Engers bislang vorgestellt, aber auch nur deshalb, weil er beim Oberligisten als Abgang vermeldet worden war. Ansonsten halten sie es in der Vordereifel gemeinhin so, dass sie ihre Neuen erst nach der abgelaufenen Runde präsentieren.







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