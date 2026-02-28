Auch im zweiten Spiel nach der Winterpause bleibt die SG 99 Andernach sieglos, kam gegen den SV Laubach nicht über ein 3:3 hinaus. Die Gäste indes haben im Abstiegskampf bereits vier Zähler gesammelt, verloren aber auch zwei Akteure.
Die einzige Konstante an diesem stürmischen Nachmittag in Andernach war der Wind. Der blies unaufhörlich aus westlicher Richtung und machte den Akteuren beim Rheinlandliga-Spiel zwischen der SG 99 Andernach und dem SV Laubach das Fußballer-Leben noch zusätzlich schwer.