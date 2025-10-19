1:0 nach langer Durststrecke Laubach gelingt Befreiungsschlag ﻿gegen Mülheim-Kärlich Sascha Wetzlar 19.10.2025, 21:07 Uhr

i Großer Jubel beim SV Laubach: Trainer Tobias Jakobs (links) geht praktisch in die Luft nach dem Schlusspfiff gegen Mülheim-Kärlich, von rechts naht der bereits ausgewechselte Torschütze zum 1:0-Siegtreffer, Ole Conrad. Alfons Benz

Seit Ende August hat der SV Laubach auf einen Sieg in der Rheinlandliga gewartet, nun ist er da. Das 1:0 gegen den Tabellendritten Mülheim-Kärlich war der erhoffte Befreiungsschlag für die Gastgeber – und ein weiterer Genickschlag für die Gäste.

Befreiungsschlag gegen Top-Team: In der Fußball-Rheinlandliga zwang der Drittletzte SV Laubach den Dritten SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 1:0 (1:0) in die Knie. Ole Conrad markierte auf Pass von Finn Jordan den goldenen Treffer nach 35 Minuten. Tabellarisch bedeutete der Sieg keine großen Sprünge, genauer gesagt gar keinen, denn mit neun Zählern bleibt man auf Abstiegsrang 16, für die Moral der Laubacher könnte das jedoch Berge versetzen.







