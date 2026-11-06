SVL und SG zuletzt anfällig Laubach gegen Malberg: Duell der „Viele-Tore-Schlucker“ Mirko Bernd 06.11.2026, 18:00 Uhr

i Den letzten Sieg feierten der SV Laubach mit Lewin Haupt (vorne) hier beim 9:3 gegen Linz, danach setzte es drei Niederlagen mit 15 Gegentoren. Am Sonntag geht es zu Hause gegen Malberg, das zuletzt ebenfalls das eine oder andere Gegentor zu viel schlucken musste. Alfons Benz

Auf dem Laubacher Rasen treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, bei denen die Torhüter zuletzt oft hinter sich greifen mussten. Mündet das auch im direkten Duell in vielen Toren? Punkten wollen nach kleinen Negativserien beide.

Die kommenden beiden Gegner des Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach sind jeweils sechs Punkte von ihm entfernt. Der eine nach oben, der andere nach unten. Wohin den Blick also richten beim Tabellenzehnten mit seinen 20 Punkten? Auf Eintracht Trier II auf Platz fünf?







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