Laubach feiert gegen Immendorf immens wichtigen Dreier

Ein spätes Tor von René Hanke entscheidet das Kellerduell: Der SV Laubach sichert sich mit einem 1:0-Sieg gegen Immendorf immens wichtige Punkte im Abstiegskampf, während die Gastgeber trotz neuer Kunstrasen-Premiere leer ausgehen.
Immens wichtiger Dreier für den SV Laubach im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga: Die Vordereifeler gewannen das Kellerduell beim TuS Immendorf durch einen späten Treffer von René Hanke in der 88. Minute mit 1:0 (0:0). Laubach steht zwar noch auf dem ersten Abstiegsplatz, ist aber bis auf vier Punkte an Immendorf dran.