Hanke trifft kurz vor Schluss
Laubach feiert gegen Immendorf immens wichtigen Dreier
Hier ist Laubachs Rene Hanke (blaues Trikot) auf dem Weg zum 1:0. Mattis Thörner auf Immendorfer Seite hat das Nachsehen - am Ende müssen sich die Hausherren bei ihrer Platzpremiere mit 0:1 geschlagen geben und verpassen es wieder, den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen.
René Weiss

Ein spätes Tor von René Hanke entscheidet das Kellerduell: Der SV Laubach sichert sich mit einem 1:0-Sieg gegen Immendorf immens wichtige Punkte im Abstiegskampf, während die Gastgeber trotz neuer Kunstrasen-Premiere leer ausgehen.

Lesezeit 3 Minuten
Immens wichtiger Dreier für den SV Laubach im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga: Die Vordereifeler gewannen das Kellerduell beim TuS Immendorf durch einen späten Treffer von René Hanke in der 88. Minute mit 1:0 (0:0). Laubach steht zwar noch auf dem ersten Abstiegsplatz, ist aber bis auf vier Punkte an Immendorf dran.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport

Top-News aus dem Sport