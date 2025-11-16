Hanke trifft kurz vor Schluss Laubach feiert gegen Immendorf immens wichtigen Dreier René Weiss 16.11.2025, 19:25 Uhr

i Hier ist Laubachs Rene Hanke (blaues Trikot) auf dem Weg zum 1:0. Mattis Thörner auf Immendorfer Seite hat das Nachsehen - am Ende müssen sich die Hausherren bei ihrer Platzpremiere mit 0:1 geschlagen geben und verpassen es wieder, den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen. René Weiss

Ein spätes Tor von René Hanke entscheidet das Kellerduell: Der SV Laubach sichert sich mit einem 1:0-Sieg gegen Immendorf immens wichtige Punkte im Abstiegskampf, während die Gastgeber trotz neuer Kunstrasen-Premiere leer ausgehen.

Immens wichtiger Dreier für den SV Laubach im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga: Die Vordereifeler gewannen das Kellerduell beim TuS Immendorf durch einen späten Treffer von René Hanke in der 88. Minute mit 1:0 (0:0). Laubach steht zwar noch auf dem ersten Abstiegsplatz, ist aber bis auf vier Punkte an Immendorf dran.







