Drei Spiele, sieben Punkte: Wie der SV Laubach kann man als Abstiegskandidat aus der Rheinlandliga-Winterpause starten. Mit 4:0 gewann der SV zu Hause gegen den FC Bitburg. Und zeigte sich dabei auch vom Schuwerack-Schock erholt.
Lesezeit 3 Minuten
Big Point im Abstiegskampf: Mit 4:0 (1:0) schlug der SV Laubach am Sonntagnachmittag den FC Bitburg in der Fußball-Rheinlandliga. Der fleißige Lucas Christof belohnte sich mit Toren, traf doppelt. Mit dem Dreier verlässt der SV erstmals seit Monaten die Abstiegsränge, klettert bei nun 23 Zählern zwei Ränge auf Platz 13.