SV verlässt die Abstiegsränge Laubach feiert 4:0 gegen Bitburg mit Schuwerack-Trikot Sascha Wetzlar 08.03.2026, 20:47 Uhr

i Sein Tor zum 2:0 beim 4:0 gegen Bitburg feierte Laubachs Lukas Mey mit dem Trikot des schwer am Knie verletzten Teamkollegen Stephan Schuwerack, der normalerweise die Nummer 2 trägt. Eine schöne Geste bei einem wichtigen Sieg. Alfons Benz

Drei Spiele, sieben Punkte: Wie der SV Laubach kann man als Abstiegskandidat aus der Rheinlandliga-Winterpause starten. Mit 4:0 gewann der SV zu Hause gegen den FC Bitburg. Und zeigte sich dabei auch vom Schuwerack-Schock erholt.

Big Point im Abstiegskampf: Mit 4:0 (1:0) schlug der SV Laubach am Sonntagnachmittag den FC Bitburg in der Fußball-Rheinlandliga. Der fleißige Lucas Christof belohnte sich mit Toren, traf doppelt. Mit dem Dreier verlässt der SV erstmals seit Monaten die Abstiegsränge, klettert bei nun 23 Zählern zwei Ränge auf Platz 13.







Artikel teilen

Artikel teilen