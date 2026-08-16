Rot für TuS ein Knackpunkt Laubach erklimmt nach 5:1 in Kirchberg die Spitze Werner Wegendt 16.08.2026, 20:30 Uhr

i Das war ohne Frage eine der Schlüsselszenen der Partie zwischen dem TuS Kirchberg und dem SV Laubach: Beim Stand von 1:1 traf Kirchbergs Tim Reifenschneider (gelbes Trikot) den davoneilenden Julian Schmitz mit dem Knie an der Ferse, Schmitz kam zu Fall, Reifenschneider sah als letzter Mann Rot und den anschließenden Freistoß brachte Lukas Mey zum 2:1 im Tor unter. Am Ende stand ein deutliches 5:1 zugunsten der Gäste aus der Eifel. Karl-Friedrich Schmitt

Es gab die eine oder andere Schlüsselszene beim klaren Laubacher 5:1-Sieg beim TuS Kirchberg. Entscheidend war sicherlich die Rote Karte gegen Tim Reifenschneider nach 39 Minuten. Doch TuS-Coach Selim Denguezli ging deutlich tiefer in die Analyse.

Dass es aus Sicht des gastgebenden TuS Kirchberg am Ende 1:5 stehen und der SV Laubach nach zwei Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga die einzige Mannschaft mit zwei Siegen sein würde, war anfangs nicht unbedingt abzusehen. „Wir sind super reingekommen, haben Gefahr ausgestrahlt und sind durch Tim Müller nach zehn MInuten 1:0 in Führung gegangen“, beschrieb TuS-Coach Selim Denguezli den Start der Partie.







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