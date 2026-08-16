Es gab die eine oder andere Schlüsselszene beim klaren Laubacher 5:1-Sieg beim TuS Kirchberg. Entscheidend war sicherlich die Rote Karte gegen Tim Reifenschneider nach 39 Minuten. Doch TuS-Coach Selim Denguezli ging deutlich tiefer in die Analyse.
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Dass es aus Sicht des gastgebenden TuS Kirchberg am Ende 1:5 stehen und der SV Laubach nach zwei Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga die einzige Mannschaft mit zwei Siegen sein würde, war anfangs nicht unbedingt abzusehen. „Wir sind super reingekommen, haben Gefahr ausgestrahlt und sind durch Tim Müller nach zehn MInuten 1:0 in Führung gegangen“, beschrieb TuS-Coach Selim Denguezli den Start der Partie.