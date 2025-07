Der Rheinlandligist SV Laubach hat noch ein wenig Arbeit bis zum Saisonstart am 9. August. Das offenbarte die Testspielniederlage gegen West-Bezirksligist FSV Salmrohr.

Das Testspiel des Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach gegen den West-Bezirksligsten FSV Salmrohr ging mit 2:1 (1:0) an den Ex-Zweitligisten aus dem Salmtal. Die Partie wurde kurzfristig von Düngenheim nach Müllenbach verlegt.

Laubachs Coach Tobias Jakobs tat sich mit der Analyse recht schwer, als Haupterkenntnis blieb ihm rund drei Wochen vor dem Liga-Start bei der SG Hochwald: „Wir haben noch Arbeit vor uns, aber es gibt keinen Grund zur Unruhe.“ Jakobs hatte auf der anderen Seite Lob für den Gegner parat: „Salmrohr hat eine gute Mannschaft, wir haben zurecht 1:2 verloren.“ Louis Thul hatte Salmrohr mit 1:0 in Führung gebracht, vier Minuten nach der Pause glich Jonas Gorges für Laubach aus, wiederum nur fünf Minuten später erzielte Hendrik Thul den Siegtreffer für die Gäste. Vor allem die beiden Gegentreffer ärgerten Jakobs: „Die waren zu billig und dürfen so niemals fallen.“ Der nächste Test für den SVL: am Samstag um 16 Uhr beim Mitte-Bezirksligisten FC Metternich.