3:1-Sieg bringt Polster Laubach bestätigt seinen Aufwärtstrend auch in Morbach Matthias Schlenger 15.03.2026, 20:09 Uhr

i Getümmel im Sechzehner: Morbachs Keeper Johannes Kappel (Mitte) kam vor Laubachs Stürmer Julian Schmitz (links) an den Ball, musste allerdings bei er 1:3-Niederlage auch dreimal hinter sich greifen. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Der SV Laubach setzt seinen Lauf fort, holte den zehnten Punkt im neuen Jahr: Bei der FV Morbach siegte die Mannschaft von Tobias Jakobs mit 3:1 und hat mittlerweile immerhin ein Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge.

Drei weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg sind eingefahren: Mit 3:1 (1:1) siegte Fußball-Rheinlandligist SV Laubach im Auswärtsspiel bei der FV Hunsrückhöhe Morbach. „Ich habe heute nichts zu meckern“, freute sich Trainer Tobias Jakobs, dass der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortgesetzt wurde.







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