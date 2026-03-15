Der SV Laubach setzt seinen Lauf fort, holte den zehnten Punkt im neuen Jahr: Bei der FV Morbach siegte die Mannschaft von Tobias Jakobs mit 3:1 und hat mittlerweile immerhin ein Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge.
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Drei weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg sind eingefahren: Mit 3:1 (1:1) siegte Fußball-Rheinlandligist SV Laubach im Auswärtsspiel bei der FV Hunsrückhöhe Morbach. „Ich habe heute nichts zu meckern“, freute sich Trainer Tobias Jakobs, dass der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortgesetzt wurde.