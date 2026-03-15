3:1-Sieg bringt Polster
Laubach bestätigt seinen Aufwärtstrend auch in Morbach
Getümmel im Sechzehner: Morbachs Keeper Johannes Kappel (Mitte) kam vor Laubachs Stürmer Julian Schmitz (links) an den Ball, mus
Getümmel im Sechzehner: Morbachs Keeper Johannes Kappel (Mitte) kam vor Laubachs Stürmer Julian Schmitz (links) an den Ball, musste allerdings bei er 1:3-Niederlage auch dreimal hinter sich greifen.
Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Der SV Laubach setzt seinen Lauf fort, holte den zehnten Punkt im neuen Jahr: Bei der FV Morbach siegte die Mannschaft von Tobias Jakobs mit 3:1 und hat mittlerweile immerhin ein Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge.

Lesezeit 3 Minuten
Drei weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg sind eingefahren: Mit 3:1 (1:1) siegte Fußball-Rheinlandligist SV Laubach im Auswärtsspiel bei der FV Hunsrückhöhe Morbach. „Ich habe heute nichts zu meckern“, freute sich Trainer Tobias Jakobs, dass der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortgesetzt wurde.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren