Lange verletzt, nun Viererpack Lasse Bieg lässt Wirges beim 5:2 in Arzfeld jubeln Mirko Bernd 07.03.2026, 19:47 Uhr

i Vier Tore, darunter ein lupenreiner Hattrick: Lasse Bieg war der Mann des Tages beim Wirgeser 5:2 in Arzfeld. Andreas Hergenhahn

Es war der Nachmittag des Lasse Bieg: Der Wirgeser Offensivmann traf viermal beim 5:2 der Westerwälder in Arzfeld und im Duell zweier Rheinlandliga-Aufsteiger, die mittlerweile Welten trennt.

Die Geschichte vom 5:2 (3:1) des Fußball-Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges bei der SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen ist natürlich auch die Geschichte von Lasse Bieg. Der Wirgeser, der offensiv auf halblinks zu Hause ist, traf viermal nach langer Leidenszeit in den letzten eineinhalb Jahren.







Artikel teilen

Artikel teilen