Es war der Nachmittag des Lasse Bieg: Der Wirgeser Offensivmann traf viermal beim 5:2 der Westerwälder in Arzfeld und im Duell zweier Rheinlandliga-Aufsteiger, die mittlerweile Welten trennt.
Lesezeit 2 Minuten
Die Geschichte vom 5:2 (3:1) des Fußball-Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges bei der SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen ist natürlich auch die Geschichte von Lasse Bieg. Der Wirgeser, der offensiv auf halblinks zu Hause ist, traf viermal nach langer Leidenszeit in den letzten eineinhalb Jahren.