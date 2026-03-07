Lange verletzt, nun Viererpack
Lasse Bieg lässt Wirges beim 5:2 in Arzfeld jubeln
Vier Tore, darunter ein lupenreiner Hattrick: Lasse Bieg war der Mann des Tages beim Wirgeser 5:2 in Arzfeld.
Andreas Hergenhahn

Es war der Nachmittag des Lasse Bieg: Der Wirgeser Offensivmann traf viermal beim 5:2 der Westerwälder in Arzfeld und im Duell zweier Rheinlandliga-Aufsteiger, die mittlerweile Welten trennt.

Die Geschichte vom 5:2 (3:1) des Fußball-Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges bei der SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen ist natürlich auch die Geschichte von Lasse Bieg. Der Wirgeser, der offensiv auf halblinks zu Hause ist, traf viermal nach langer Leidenszeit in den letzten eineinhalb Jahren.

RheinlandligaSport
