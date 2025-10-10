Manche Fragen im Fußball sind nicht leicht zu beantworten. Zum Beispiel eine ganz bestimmte vor dem Rheinlandliga-Spiel zwischen dem SV Eintracht Mendig und dem VfB Linz am Sonntag.
Die Frage ist: Was hilft einer Mannschaft mehr? Eine freie Woche, in der man sich in Ruhe auf das nächste Spiel vorbereiten kann? So, wie sie der SV Eintracht Mendig hatte. Oder eine harte englische Woche mit einem Rheinlandpokalspiel über 120 Minuten, das man aber gewinnt und dieses Erfolgserlebnis trotz der verbrauchten Körner mit ins nächste Spiel nimmt?