SV Eintracht hat VfB zu Gast Langer Montag bei Mendig, langer Mittwoch bei Linz 10.10.2025, 15:00 Uhr

i Matthias Wengenroth (links) und seine Mendiger kamen zuletzt beim TuS Immendorf mit Jannik Jarski etwas ins Wanken beim 0:2, wollen sich aber am Sonntag daheim gegen Linz wieder fangen und punkten. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Manche Fragen im Fußball sind nicht leicht zu beantworten. Zum Beispiel eine ganz bestimmte vor dem Rheinlandliga-Spiel zwischen dem SV Eintracht Mendig und dem VfB Linz am Sonntag.

Die Frage ist: Was hilft einer Mannschaft mehr? Eine freie Woche, in der man sich in Ruhe auf das nächste Spiel vorbereiten kann? So, wie sie der SV Eintracht Mendig hatte. Oder eine harte englische Woche mit einem Rheinlandpokalspiel über 120 Minuten, das man aber gewinnt und dieses Erfolgserlebnis trotz der verbrauchten Körner mit ins nächste Spiel nimmt?







