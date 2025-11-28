Laubach hat Hochwald zu Gast Landens Torwart-Tor beim 3:3 ist in guter Erinnerung Mirko Bernd 28.11.2025, 06:00 Uhr

i Laubachs Keeper Jonas Landen (in Gelb) ist in erster Linie fürs Halten zuständig, beim Hinspiel in Zerf bei der SG Hochwald traf er aber spektakulär mit einem "langen Ding" zum 3:3-Ausgleich. Youngster und Innenverteidiger Luca Münnich (in Rot) war damals verletzt, mittlerweile hat er sich aber festgespielt und dürfte auch am Samstag im Rückspiel gegen Hochwald in der Startelf stehen. Alfons Benz

Ein spektakuläres Tor gab es beim Hinspiel zwischen dem SV Laubach und der SG Hochwald. Damals traf SV-Keeper Jonas Landen zum 3:3-Endstand. Nun sehen sich beide in Laubach wieder – und ein Punkt wäre für die Gastgeber fast schon zu wenig.

Während der SV Laubach am Mittwochabend trainierte, kämpfte die SG Hochwald in Zerf im Fußball-Rheinlandpokal vor knapp 600 Zuschauern gegen Oberligist TuS Koblenz um den Viertelfinaleinzug und konnte sich als Außenseiter beim knappen 1:2 nichts vorwerfen.







