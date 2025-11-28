Landens Torwart-Tor beim 3:3 ist in guter Erinnerung

Ein spektakuläres Tor gab es beim Hinspiel zwischen dem SV Laubach und der SG Hochwald. Damals traf SV-Keeper Jonas Landen zum 3:3-Endstand. Nun sehen sich beide in Laubach wieder – und ein Punkt wäre für die Gastgeber fast schon zu wenig.
Lesezeit 2 Minuten
Während der SV Laubach am Mittwochabend trainierte, kämpfte die SG Hochwald in Zerf im Fußball-Rheinlandpokal vor knapp 600 Zuschauern gegen Oberligist TuS Koblenz um den Viertelfinaleinzug und konnte sich als Außenseiter beim knappen 1:2 nichts vorwerfen.