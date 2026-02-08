Kein Personal für Testspiele Kurzfristige Absagen ärgern Rheinlandliga-Trio Mirko Bernd 08.02.2026, 11:42 Uhr

i Immendorfs Trainer Marvin Schenk (links) und sein "Co" Julian Moog mussten schon vier kurzfristige Absagen hinnehmen wegen Personalmangels, am Wochenende fiel der Test des Rheinlandligisten gegen den SV Reinhardt's Elf aus. Jörg Niebergall

Nicht alle Rheinlandligisten durften am Wochenende zu ihren Testspielen antreten. Teils kurzfristige Absagen der Gegner sorgten dabei auch für etwas Unmut, weil es nicht die Witterung war, die für die Ausfälle sorgte, sondern fehlendes Personal.

Absagen in der Wintervorbereitung sind an sich keine Seltenheit, denn es ist eben Winter und da können einem die Platzverhältnisse und Witterungsbedingungen schon mal einen Strich durch die Rechnung machen. Mittlerweile ist es aber auch nicht ganz ungewöhnlich, dass wegen Personalmangels teils sehr kurzfristig abgesagt wird.







