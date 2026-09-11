Die Vorzeichen sind sehr klar, wenn die SG 2000 Mülheim-Kärlich den TuS Mayen am Sonntag in der Rheinlandliga empfängt. Das findet SG-Coach Nenad Lazarevic natürlich gefährlich, dennoch nimmt er die Rolle mit seiner Elf gegen den „kranken“ TuS an.
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Es bleibt auch nach dem ersten Auftritt im Rheinlandpokal bei null Gegentoren für die SG 2000 Mülheim-Kärlich, 3:0 gewann der Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga beim Mitte-Bezirksligisten SV Oberzissen. Im Verbandsoberhaus steht die SG bei 12:0 Toren und 13 Punkten nach 5 Spielen.