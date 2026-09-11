Mülheim weiter ohne Gegentor „Kranker“ TuS Mayen muss zum kerngesunden Spitzenreiter Mirko Bernd 11.09.2026, 16:00 Uhr

i Für Pascal „Kalle“ Steinmetz (in Weiß) ist das Heimspiel der SG Mülheim-Kärlich gegen den TuS Mayen, denn der TuS ist sein Heimatverein, dort wurde Steinmetz „groß“. Nun geht es am Sonntag gegeinander, da der TuS aufgestiegen ist und als klarer Außenseiter zur SG kommt. Jörg Niebergall

Die Vorzeichen sind sehr klar, wenn die SG 2000 Mülheim-Kärlich den TuS Mayen am Sonntag in der Rheinlandliga empfängt. Das findet SG-Coach Nenad Lazarevic natürlich gefährlich, dennoch nimmt er die Rolle mit seiner Elf gegen den „kranken“ TuS an.

Es bleibt auch nach dem ersten Auftritt im Rheinlandpokal bei null Gegentoren für die SG 2000 Mülheim-Kärlich, 3:0 gewann der Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga beim Mitte-Bezirksligisten SV Oberzissen. Im Verbandsoberhaus steht die SG bei 12:0 Toren und 13 Punkten nach 5 Spielen.







Artikel teilen

Artikel teilen