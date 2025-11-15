Andernach schlägt die EGC 2:0 Kossmanns junge Garde ist die reifere gegen Wirges René Weiss 15.11.2025, 19:43 Uhr

i Der aus Oberwinter nach Andernach gekommende Tim Esten (in Weiß) entwischt hier dem Samet Sögünmez. Esten traf nach 66 MInuten zum 2:0-Endstand, es war sein achter Saisontreffer. René Weiss

Zwei junge Teams, eines zeigte ein reife Leistung, das andere nicht: In der Rheinlandliga hat die SG 99 Andernach die Spvgg EGC Wirges verdient mit 2:0 geschlagen. Ein Spieler verdiente sich dabei die Note 1+.

Wenn zwei junge Mannschaften wie sie die SG 99 Andernach und die Spvgg EGC Wirges in der Fußball-Rheinlandliga an den Start bringen, stellt sich auch die Frage ihrer Reife. In dieser Kategorie waren die Bäckerjungen zumindest am Samstagnachmittag auf heimischem Platz bereits ein Schritt weiter.







