Kossmanns junge Garde ist die reifere gegen Wirges

Zwei junge Teams, eines zeigte ein reife Leistung, das andere nicht: In der Rheinlandliga hat die SG 99 Andernach die Spvgg EGC Wirges verdient mit 2:0 geschlagen. Ein Spieler verdiente sich dabei die Note 1+.
Wenn zwei junge Mannschaften wie sie die SG 99 Andernach und die Spvgg EGC Wirges in der Fußball-Rheinlandliga an den Start bringen, stellt sich auch die Frage ihrer Reife. In dieser Kategorie waren die Bäckerjungen zumindest am Samstagnachmittag auf heimischem Platz bereits ein Schritt weiter.