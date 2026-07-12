SG 99 siegt 7:1 in Weißenthurm
Kossmann will von „Bullshit und Blabla“ nichts hören
Symbolbild
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Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Die SG 99 Andernach ist schon sehr gut in Form. Das zeigte ein 7:1 bei einer Elf, die Ambitionen Richtung Bezirksliga hat. Von Vorschusslorbeeren will der Trainer des Rheinlandligisten aber nichts hören. Und zwar gar nichts.

Lesezeit 1 Minute
. Kim Kossmann hat allen Grund, zufrieden zu sein. Beim 7:1 (3:0)-Sieg als Gast des A-Ligisten SG Weißenthurm zeigten seine Schützlinge vom Fußball-Rheinlandligisten SG 99 Andernach eine famose Leistung, die im Umfeld zu den schönsten Hoffnungen Anlass gibt.
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