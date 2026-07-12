SG 99 siegt 7:1 in Weißenthurm Kossmann will von „Bullshit und Blabla“ nichts hören Stefan Kieffer 12.07.2026, 18:53 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Die SG 99 Andernach ist schon sehr gut in Form. Das zeigte ein 7:1 bei einer Elf, die Ambitionen Richtung Bezirksliga hat. Von Vorschusslorbeeren will der Trainer des Rheinlandligisten aber nichts hören. Und zwar gar nichts.

. Kim Kossmann hat allen Grund, zufrieden zu sein. Beim 7:1 (3:0)-Sieg als Gast des A-Ligisten SG Weißenthurm zeigten seine Schützlinge vom Fußball-Rheinlandligisten SG 99 Andernach eine famose Leistung, die im Umfeld zu den schönsten Hoffnungen Anlass gibt.







Artikel teilen

Artikel teilen