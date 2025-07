Wie ersetzt man 61 Tore? Das ist eine der Fragen, die Kim Kossmann in der anstehenden Rheinlandliga-Saison beantworten muss. 61, das ist jene Zahl an Treffern, die Nils Wambach in den vergangenen beiden Spielzeiten für die SG 99 Andernach erzielte hat, ehe er sich der 24-Jährige fortan bei Oberligist FV Engers versucht. Trainer Kossmann weiß um die Herausforderung, schlaflose Nächte hat der Abgang des Top-Torjägers der Liga bei ihm aber nicht verursacht. „Nils ist für mich der beste Kopfballspieler im ganzen Rheinland“, sagt Kossmann, was häufig sehr hilfreich war und seinem Team manchen Punkt beschert hat. Dass sich Wambach in Andernach für höhere Aufgaben empfohlen hat, können sie in Andernach durchaus als Kompliment für ihre Arbeit sehen. „Das ist unser Weg, und den gehen wir weiter“, sagt Kossmann. Heißt: junge Spieler aus den eigenen Reihen und der Region nach vorn bringen.

Duo Esten/Borger als mögliche Alternative im Sturm

Weil Wambachs Weggang schon im Winter beschlossene Sache war, konnte sich der Coach beizeiten mit den neuen Begebenheiten auseinandersetzen. „Mir war direkt klar, dass wir unser Spiel umstellen müssen“, gibt Kossmann einen Einblick in seine Überlegungen, die vereinfacht gesagt in einer Botschaft münden: Die Last des Toreschießens soll auf mehrere Schultern verteilt werden. Was sich zum Beispiel in der Umstellung des Systems niederschlägt, statt einer zentralen Spitze will der Coach nun mit zwei Stürmern agieren. Einer davon könnte Tim Esten sein, der von Bezirksligist Oberzissen kommt und mit seinen 21 Jahren perfekt ins Andernacher Raster passt. Gleiches gilt für Mike Borger, den anderen Kandidaten. Der aus der Jugend des TuS Mayen stammende Angreifer hat mit seinen 21 Jahren zwar schon etliche Klubs gesehen und sich auf höherem Niveau bewegt, zuletzt aber nur wenig Spielzeit verbuchen können – was sich nun in Andernach ändern soll.

„Zu jung gibt es nicht, entscheidend ist die Klasse der Spieler.“

Andernachs Trainer Kim Kossmann

Das Duo passt auch in weiterer Hinsicht: Mit 21,3 Jahren im Schnitt stellen die Andernacher das wohl jüngste Team der Liga. Zu jung? „Nein“, entgegnet Kossmann, „zu jung gibt es nicht, entscheidend ist die Klasse der Spieler.“ Und da fallen ihm etliche Akteure ein, die bereits bewiesen haben, dass sie in der Rheinlandliga bestehen können. Leon Schmitz, Filip Reintges, Benjamin Saftig, Sven Schiffers oder N oah Wilbert nennt er als Beispiele, auch Gian-Luca Dolon ist gerade erst 22 und hat im Vorjahr bereits 20 Treffer erzielt. Spieler, die zeigen, wie der Übergang aus der eigenen Jugend funktionieren kann. Und klar: Ohne Erfahrung geht es auch in Andernach nicht, diesen Part werden wie zuletzt D aniel Neunheuser oder auch Alexis Weidenbach übernehmen.

Saisonziel: Möglichst schnell 40 Punkte sammeln

In Summe sollen alle Faktoren dazu führen, dass die SG 99 eine sorgenfreie Saison absolviert. „Wir wollen sehen, dass wir möglichst früh die 40 Punkte beisammen haben“, sagt Kossmann, der die 50 Zähler aus der Vorsaison nicht als Maßstab nimmt. Wohl aber die Erkenntnis, dass man im Verlauf der Saison nicht den Fokus verlieren sollte. In der Rückrunde, das räumt Kossmann ein, hatte auch er seinen Anteil daran, dass bisweilen die letzte Spannung fehlte und nach den starken 30 Punkten in der Hinrunde lediglich 20 folgten. „Das trübt ein bisschen das Bild“, so der 38-Jährige, „aber i nsgesamt war es eine starke Saison. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir 50 Punkte holen, hätte ich das sofort unterschrieben.“

Kossmanns Geheimtipp: VfB Linz

Erfreulich für Andernach: Durch den Aufstieg von Eintracht Mendig steht in der neuen Runde ein weiteres Derby auf dem Plan, auch das B9-Duell gegen Mülheim-Kärlich wird es erneut geben. „Auch Trier II, Wirges oder Rübenach sind spannende Gegner“, freut sich Kossmann, der Rot-Weiss Wittlich und den Ahrweiler BC als Favoriten auf den Aufstieg sieht. Und er hat einen Geheimtipp, den wohl nicht viele Kollegen in der Liga teilen: „Ich traue dem VfB Linz einiges zu.“

SG 99 Andernach

Zugänge: Jannis Koch (SC Bad Bodendorf), Mike Borger (FV Engers), Tim Esten (SV Oberzissen), Argjend Idrizi (Rot-Weiss Koblenz U19), Aaron de Abreu, Leon Schmitz, Linus Wingenbach, Luca Datz, Max Lochner (alle eigene U19).

Abgänge: Nils Wambach (FV Engers), Dimitri Regehr (Karriereende), Hannes Lutz (Trainerteam), Oliver Kubatta (VfB Linz), Justin Welter (BSC Bad Bodendorf), Fabian Weber (HSV Neuwied), Marius Spurzem, Dominik Klein (beide TuS Mayen).

Kader, Tor: Jordi Bolz, Jannis Koch.

Abwehr: Max Lochner, Noah Wilbert, Philipp Schmitz, Leon Schmitz, Sven Schiffers, Aaron de Abreu, Benjamin Saftig, Darian Dshabrailow, Daniel Herbst, Luca Datz.

Mittelfeld: Filip Reintges, Daniel Neunheuser, Argjend Idrizi, Linus Wingenbach, Marius Wingenbach, Alexis Weidenbach, Drilon Demiraj, Gian, Luca Dolon, Leon Kryeziu.

Angriff: Mike Borger, Tim Esten, Gafur Seker.

Trainer: Kim Kossmann.

Saisonziel: Team entwickeln.

Favoriten: Wittlich, Mülheim-Kärlich, Ahrweiler.