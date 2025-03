Wie schon in der Hinrunde beim 1:1 teilten sich die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und der VfB Wissen auch beim torlosen Remis im Rückspiel des 24. Spieltages der Fußball-Rheinlandliga die Punkte. Die Gäste aus Wissen gingen gehandicapt in die Begegnung beim Aufsteiger. Neben dem verletzten Daniel Reichert fehlten mit Steven Winzenburg und Philipp Weber weitere Schlüsselspieler. „Jede Mannschaft wehrt sich. Wir wollen so schnell wie möglich auf 40 Punkte kommen. Bei aller Wertschätzung für den Gegner ist unser Ziel, hier drei Zähler mitzunehmen“, war VfB-Coach Dirk Spornhauer guter Dinge, dass nach vier sieglosen Spielen im neuen Jahr das erste Erfolgserlebnis gelingt.

Personell besser aufgestellt für diese richtungsweisende Begegnung war der Neuling aus Westerburg und Umgebung, der nahezu in Bestbesetzung antreten konnte. „ Nach der schwachen Vorstellung im Heimspiel gegen Linz (0:4) sind wir unseren Fans etwas schuldig. Daher wollen wir heute unser Spiel durchbringen und vorne unsere Chancen auch machen. Hinten müssen wir noch kompakter in den Räumen stehen. Eine eigene Führung wäre da nicht schlecht“, rechnete sich auch Christian Hartmann, der seit Jahresbeginn beim Tabellenvorletzten das Sagen hat, einiges aus.

Gäste sind zu Beginn aktiver

Die Gäste waren sofort auf schnelle Balleroberung aus und versuchten mit langen Bällen, die hintere Kette des Neulings auszuhebeln. Darauf schienen die Hausherren gut vorbereitet. Mit konzentrierter Abwehrarbeit ließ sich die heimische Spielgemeinschaft nicht beeindrucken. Die erste Möglichkeit eröffnete sich dem Aufsteiger. Auf Freistoß von Albert Kudrenko schien der Abnehmer Matthias Wengenroth im Strafraum etwas überrascht (16.). Die Gäste waren weiterhin mit immensem Druck gegen den Ball unterwegs, um den Spielaufbau der SG im Keim zu ersticken. Der Aufsteiger hielt defensiv die Ordnung und verteidigte schnörkellos. Eigenen Pässen in die Tiefe mangelte es an Präzision.

Westerburgs Keeper Jonathan Kloft ist gleich zweimal zur Stelle

Zudem fiel Tobias Schnabel Mitte der ersten Halbzeit verletzt aus. „Seine Tiefenläufe hätten wir in der zweiten Hälfte gut gebrauchen können. Mit Verdacht auf Muskelfaserriss wird er uns die nächsten Wochen fehlen“, ließ Christian Hartmann durchblicken. Angesichts der Bedeutung wurde die Partie mit großem Einsatz geführt. Keine Mannschaft gab sich nahezu über die gesamte Distanz eine Blöße. Westerburgs Kapitän David Gläser kam in einer der wenigen Szenen zum Abschluss, verfehlte das Tor aber deutlich (40.). Danach schnupperte der VfB Wissen zweimal an der Führung. Dabei bewahrte Westerburgs Keeper Jonathan Kloft seine Farben gegen Til Cordes (43./46.). vor einem möglichen Rückstand.

„Wach sein“, rief Hartmann vor allem nach der zweiten Aktion, als der Wissener Stürmer völlig unbedrängt die dickste Chance des Spiels liegengelassen hatte. So blieb es spannend, da auch VfB-Schlussmann Lukas Litschel seinen Kasten sauber hielt. Im Anschluss an eine Ecke David Gläsers konnte er den abgefälschten Schuss von Lars-Hendrik Jung per Reflex über die Latte lenken.

Am Ende scheuen beide Teams das Risiko

Ansonsten passierte in den Strafräumen wenig. Wissens Max Krauß probierte es glücklos aus der zweiten Reihe (67.). Zwei Minuten später erwischte Armando Grau dessen Flanke nicht perfekt mit der Stirn. Als Grau in der Folge im Sechzehner zu Fall kam, war das zu wenig für einen Elfmeter, wie der sichere Referee Michael Bell-Simons richtigerweise entschied. Gegen Ende häuften sich die Fehlpässe beiderseits. Bei überschaubarem Risiko schienen sich die Kontrahenten unter dem Strich mit dem Remis anzufreunden.

„Heute standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die Probleme haben, Tore zu schießen. Zwei bis drei Chancen waren da. Es war wichtig, die null zu halten. Nach dem Verlauf müssen wir uns mit einem Punkt begnügen“, so Wissens Trainer Dirk Spornhauer nach der Nullnummer. „In der Offensive drückt beiderseits der Schuh. Kompliment an die Mannschaft, die ihr Herz auf dem Platz gelassen hat. Bitter für uns, dass auch Julian Gläsers Ausscheiden einen Einsatz am Samstag in Bitburg unmöglich macht“, blieb auch Hartmanns Wunsch auf einen Dreier am Ende unerfüllt.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod – VfB Wissen 0:0

SG Westerburg: Kloft – Henry, J. Jung, L.H. Jung, Ebers – Wengenroth, J. Gläser (46. Buchmann) – Reichelt (82. Schneider), Kudrenko (63. Derscheid) – D. Gläser, Schnabel (23. Gros).

VfB Wissen: Litschel – Kasikci, Weitershagen, Christian, Wagner (80. Ebach) – Krauß, Becher – Arndt (80. Sari), Samurkas , Cordes – Grau.

Schiedsrichter: Michael Bell-Simons (Sinzig).

Zuschauer: 200.