Die Spvgg EGC Wirges ist auf dem Vormarsch in der Rheinlandliga. Das musste auch der SV Laubach erfahren, der zu Hause gegen die Westerwälder 0:5 verlor und den gesperrten Trainer der Eifeler ratlos zurückließ.
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Total bedröppelte Gesichter, hängende Köpfe und kollektiver Eifel-Frust: Der SV Laubach hat auf dem heimischen Rasen eine bittere Lehrstunde quittieren müssen. Mit der Spvgg EGC Wirges weilte der aktuelle Favoritenschreck der Fußball-Rheinlandliga in der Eifel – und untermauerte diesen Ruf eindrucksvoll.