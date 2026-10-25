EGC ist auf dem Vormarsch Kollektiver Laubach-Frust beim 0:5 daheim gegen Wirges Alfons Benz 25.10.2026, 20:04 Uhr

i Der eingewechselte Wirgeser A-Junior Kevin Kirillov (Nummer 23) trifft zum 5:0-Endstand für die Westerwälder in Laubach, SVL-Keeper Manuel Kees und Marco Krenn erlebten einen bitteren Nachmittag. Alfons Benz

Die Spvgg EGC Wirges ist auf dem Vormarsch in der Rheinlandliga. Das musste auch der SV Laubach erfahren, der zu Hause gegen die Westerwälder 0:5 verlor und den gesperrten Trainer der Eifeler ratlos zurückließ.

Total bedröppelte Gesichter, hängende Köpfe und kollektiver Eifel-Frust: Der SV Laubach hat auf dem heimischen Rasen eine bittere Lehrstunde quittieren müssen. Mit der Spvgg EGC Wirges weilte der aktuelle Favoritenschreck der Fußball-Rheinlandliga in der Eifel – und untermauerte diesen Ruf eindrucksvoll.







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