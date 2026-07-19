TuS Mayen 2:0 gegen Ellingen Kohl und Neumann treffen nach Trainingslager zum Sieg Mirko Bernd 19.07.2026, 18:27 Uhr

i Mayens Kevin Cabello (links) und seine Teamkollegen fuhren gegen die SG Ellingen um Neuzugang Daniel Herbst den ersten Testspielsieg ein, am Ende hieß es 2:0 für den TuS. Jörg Niebergall

Im vierten Testspiel ist dem TuS Mayen der erste Sieg gelungen. Der kam nicht unerwartet, schließlich ging es für den Rheinlandliga-Aufsteiger daheim gegen einen A-Ligisten. Das aber mit sehr schweren Beinen nach einem Trainingslager.

Da ist er doch, der erste Testspielsieg für den Fußball-Rheinlandliga-Aufsteiger TuS Mayen: Nach einem anstrengenden Trainingslager mit vier Einheiten im eigenen Stadion, gewann der TuS gegen den A-Klässler SG Ellingen aus Straßenhaus mit 2:0 (0:0.)„Darauf haben wir gewartet“, sagte Mayens Trainer Marc Steil nach dem ersten Sieg in der Vorbereitung auf die Saison im Verbandsoberhaus nach zuvor zwei Niederlagen und einem Unentschieden.







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