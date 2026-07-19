Im vierten Testspiel ist dem TuS Mayen der erste Sieg gelungen. Der kam nicht unerwartet, schließlich ging es für den Rheinlandliga-Aufsteiger daheim gegen einen A-Ligisten. Das aber mit sehr schweren Beinen nach einem Trainingslager.
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Da ist er doch, der erste Testspielsieg für den Fußball-Rheinlandliga-Aufsteiger TuS Mayen: Nach einem anstrengenden Trainingslager mit vier Einheiten im eigenen Stadion, gewann der TuS gegen den A-Klässler SG Ellingen aus Straßenhaus mit 2:0 (0:0.)„Darauf haben wir gewartet“, sagte Mayens Trainer Marc Steil nach dem ersten Sieg in der Vorbereitung auf die Saison im Verbandsoberhaus nach zuvor zwei Niederlagen und einem Unentschieden.