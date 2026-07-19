TuS Mayen 2:0 gegen Ellingen
Kohl und Neumann treffen nach Trainingslager zum Sieg
Mayens Kevin Cabello (links) und seine Teamkollegen fuhren gegen die SG Ellingen um Neuzugang Daniel Herbst den ersten Testspiel
Mayens Kevin Cabello (links) und seine Teamkollegen fuhren gegen die SG Ellingen um Neuzugang Daniel Herbst den ersten Testspielsieg ein, am Ende hieß es 2:0 für den TuS.
Jörg Niebergall

Im vierten Testspiel ist dem TuS Mayen der erste Sieg gelungen. Der kam nicht unerwartet, schließlich ging es für den Rheinlandliga-Aufsteiger daheim gegen einen A-Ligisten. Das aber mit sehr schweren Beinen nach einem Trainingslager.

Lesezeit 1 Minute
Da ist er doch, der erste Testspielsieg für den Fußball-Rheinlandliga-Aufsteiger TuS Mayen: Nach einem anstrengenden Trainingslager mit vier Einheiten im eigenen Stadion, gewann der TuS gegen den A-Klässler SG Ellingen aus Straßenhaus mit 2:0 (0:0.)„Darauf haben wir gewartet“, sagte Mayens Trainer Marc Steil nach dem ersten Sieg in der Vorbereitung auf die Saison im Verbandsoberhaus nach zuvor zwei Niederlagen und einem Unentschieden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren