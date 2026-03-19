Das Treffen der Formstarken steht an: Die Spvgg EGC Wirges hat nach dem Winter in der Rheinlandliga nur gegen Spitzenreiter Ahrweiler BC verloren, der SV Laubach noch gegen niemanden. Kann Wirges das am Samstag daheim ändern?
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Mit der Spvgg EGC Wirges und dem SV Laubach treffen sich am 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Wirges zwei der formstärksten Mannschaften in der Fußball-Rheinlandliga. Beim Aufsteiger Wirges war das auch schon vor der Winterpause der Fall und setzte sich im neuen Jahr fort.