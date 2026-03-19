Das Treffen der Formstarken Können junge Wirgeser den Laubacher Höhenflug stoppen? Mirko Bernd 19.03.2026, 14:00 Uhr

i Können die Wirgeser um Euan Williams-Noss (links) den Höhenflug der Laubacher um den wie seine Elf formstarken Finn Jordan stoppen? Bei Williams-Noss ist das am Samstag doppelt fraglich, weil er angeschlagen ist und eventuell passen muss. Im Hinspiel traf er zum 2:0 beim Wirgeser 2:1 in Laubach. Alfons Benz

Das Treffen der Formstarken steht an: Die Spvgg EGC Wirges hat nach dem Winter in der Rheinlandliga nur gegen Spitzenreiter Ahrweiler BC verloren, der SV Laubach noch gegen niemanden. Kann Wirges das am Samstag daheim ändern?

Mit der Spvgg EGC Wirges und dem SV Laubach treffen sich am 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Wirges zwei der formstärksten Mannschaften in der Fußball-Rheinlandliga. Beim Aufsteiger Wirges war das auch schon vor der Winterpause der Fall und setzte sich im neuen Jahr fort.







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