Die Spvgg EGC Wirges hatte in der Rheinlandliga mal wieder einen Punkt nötig. Der wurde es gegen Eintracht Trier II. Sehr spät zwar, aber nicht unverdient.
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Nach drei Niederlagen in Serie konnte sich die Spvgg EGC Wirges wieder über einen Punktgewinn in der Fußball-Rheinlandliga freuen. Die Elf der Trainer-Zwillinge Sven und Alexander Baldus erkämpfte sich ein 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen Eintracht Trier II und verbesserte sich dadurch auf Tabellenrang neun, kann aber noch verdrängt werden bei den Wochenendspielen.