Wirges 1:1 gegen Trier II Kneupers Elfmeter in der Nachspielzeit erleichtert EGC Helmut Rosbach 01.05.2026, 01:17 Uhr

i Der Wirgeser Luis Krissel (in Blau-Weiß) und seine Elf holten gegen Trier II um den Ex-Regionalliga-Kicker der Eintracht beim 1:1 einen späten Punkt. Andreas Hergenhahn

Die Spvgg EGC Wirges hatte in der Rheinlandliga mal wieder einen Punkt nötig. Der wurde es gegen Eintracht Trier II. Sehr spät zwar, aber nicht unverdient.

Nach drei Niederlagen in Serie konnte sich die Spvgg EGC Wirges wieder über einen Punktgewinn in der Fußball-Rheinlandliga freuen. Die Elf der Trainer-Zwillinge Sven und Alexander Baldus erkämpfte sich ein 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen Eintracht Trier II und verbesserte sich dadurch auf Tabellenrang neun, kann aber noch verdrängt werden bei den Wochenendspielen.







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