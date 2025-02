Top-Torjäger der Rheinlandliga Knackt Wambach die 30-Tore-Marke? 12.02.2025, 15:27 Uhr

i Seine Stärken liegen nicht zuletzt im Kopfballspiel: Andernachs Torjäger Nils Wambach (links). Rene Weiss

Auf Nils Wambach ist Verlass. Der Angreifer der SG 99 Andernach brachte es in der Vorsaison der Fußball-Rheinlandliga auf 30 Treffer - und hat auch in dieser Saison gute Chancen, diese Zahl zu erreichen. Welche Ziele setzt er sich selbst?

Der Mann weiß, wo das Tor steht. Dass die SG 99 Andernach im Vorjahr nichts mit dem Abstieg zu tun hatte und und auch in der aktuellen Runde ohne großen Druck in die ausstehenden 15 Partien gehen kann, ist auch ein Stück weit das Verdienst von Nils Wambach, der es in der vergangenen Spielzeit auf 30 Treffer gebracht hat - und auch nun als bester Rheinlandliga-Schütze schon wieder bei 18 Treffern steht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen