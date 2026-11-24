Der Nebel hat am Wochenende in der Rheinlandliga Einzug erhalten, zwei Spiele mussten abgesagt beziehungsweise im Fall von Tarforst gegen Betzdorf abgebrochen werden. Dadurch wird unser ans Wetter angelehnte Fazit etwas, aber nicht viel nebulöser.
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Es war ein recht nebulöser Hinrundenabschluss in der Fußball-Rheinlandliga. In mindestens zweierlei Hinsicht. Denn zum einen verhinderte Nebel auf zwei Plätzen (Bitburg und Trier-Tarforst), dass es beim Blick auf die Tabelle im Verbandsoberhaus nach der Hinrunde rund zugeht.