Nebulöse Rheinlandliga-Bilanz Klimawandel im Eisblock: Die Hoffnung schmilzt zuletzt Mirko Bernd 24.11.2026, 06:00 Uhr

i Es war ein nebulöser letzter Hinrundenspieltag in der Rheinlandliga, nicht nur für Moritz Brato, der mit der SG 06 Betzdorf 0:1 beim FSV Trier-Tarforst zurücklag, als die Partie wegen Nebels abgebrochen werden musste. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Der Nebel hat am Wochenende in der Rheinlandliga Einzug erhalten, zwei Spiele mussten abgesagt beziehungsweise im Fall von Tarforst gegen Betzdorf abgebrochen werden. Dadurch wird unser ans Wetter angelehnte Fazit etwas, aber nicht viel nebulöser.

Es war ein recht nebulöser Hinrundenabschluss in der Fußball-Rheinlandliga. In mindestens zweierlei Hinsicht. Denn zum einen verhinderte Nebel auf zwei Plätzen (Bitburg und Trier-Tarforst), dass es beim Blick auf die Tabelle im Verbandsoberhaus nach der Hinrunde rund zugeht.







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