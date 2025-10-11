Dass die Gäste des VfB Wissen mit der 0:4-Niederlage bei der SG 99 Andernach noch gut bedient waren, sagt viel über die Kräfteverhältnisse beim direkten Duell aus. Das Team von Interimscoach Emre Bayram hatte den Gastgebern nichts entgegenzusetzen.
Lesezeit 3 Minuten
Das Rheinlandligaspiel zwischen der SG 99 Andernach und dem VfB Wissen war beim Stand von 2:0 für die Gastgeber vom Rhein 40 Minuten alt, da griff VfB-Verteidiger Tim Christian wachrüttelnd die Theorie auf. „Wir spielen Viererkette und haben zwei Sechser.