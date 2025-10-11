Andernach gewinnt locker 4:0 Klassenunterschied zwischen SG 99 und VfB Wissen René Weiss 11.10.2025, 21:40 Uhr

i Ein wenig ist die Szene sinnbildlich für das gesamte Spiel zwischen der SG 99 Andernach und dem VfB Wissen. Die Gäste (in blau) waren grundsätzlich viel zu weit weg von Kapitän Alexis Weidenbach und seinen "Bäckerjungen". René Weiss

Dass die Gäste des VfB Wissen mit der 0:4-Niederlage bei der SG 99 Andernach noch gut bedient waren, sagt viel über die Kräfteverhältnisse beim direkten Duell aus. Das Team von Interimscoach Emre Bayram hatte den Gastgebern nichts entgegenzusetzen.

Das Rheinlandligaspiel zwischen der SG 99 Andernach und dem VfB Wissen war beim Stand von 2:0 für die Gastgeber vom Rhein 40 Minuten alt, da griff VfB-Verteidiger Tim Christian wachrüttelnd die Theorie auf. „Wir spielen Viererkette und haben zwei Sechser.







