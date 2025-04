Was eine Schlussphase in Trier-Tarforst: Erst geht der FSV in der Nachspielzeit in Führung, dann gleicht Kirchberg aus zum 2:2. Für den TuS ein ganz wichtiger Punkt im Rheinlandliga-Abstiegskampf, für die Gastgeber zwei verlorene Zähler.

Die Köpfe bei den Rheinlandliga-Fußballern des FSV Trier-Tarforst gingen nach dem Last-Minute-Ausgleich des TuS Kirchberg beim 2:2 (0:0) nach unten. Das Remis fühlte sich für die Hausherren wie eine bitte Niederlage an. Im Abstiegsgipfel sahen die Tarforster zwei Mal wie der sichere Sieger aus, aber ließen sich noch die Butter vom Brot nehmen und bleiben mit 30 Punkten auf dem viertletzten Tabellenplatz 15, der erster Abstiegsrang ist. Kirchberg hat weiter zwei Punkte Vorsprung auf den FSV.

In einem schwachen Rheinlandliga-Spiel war die Schlussphase vor 155 Zuschauern an Dramatik kaum zu überbieten. Moritz Hannappel brachte in der 81. Minute eine Flanke von der rechten Außenbahn ins Zentrum. Casper Suder schraubte sich in die Höhe und köpfte den Ball perfekt gegen die Laufrichtung von TuS-Torwart Tizian Christ ins Tor. Der Treffer zum 1:0 wurde von den Trierern euphorisch bejubelt. Schließlich stand im Sechs-Punkte-Abstiegsgipfel für beide viel auf dem Spiel. Kirchberg hatte nach dem 0:2-Rheinlandpokal-Aus gegen den Oberligisten Rot-Weiss Koblenz nur wenig Zeit zum Wunden lecken. Mit Tim Reifenschneider (sah am Mittwoch Rot und war im Ligaspiel gesperrt) und Jannick Rode (Bänderriss) musste die etatmäßige Innenverteidigung ersetzt werden.

Auler trifft mit dem Rücken zum 1:1

Auf Tarforster Seite biss Routinier Florian Weirich auf die Zähne. Doch nach gut 30 Minuten machten sich die Wadenprobleme zu sehr bemerkbar. Der wichtige Spieler musste verletzt runter und fehlte dem jungen FSV-Team in der Endphase. Mit Ablauf der regulären Spielzeit gelang den Akteuren vom Wasserturm der Ausgleich: Der angeschossene Jannik Auler fälschte den Ball mit seinem Rücken unhaltbar zum 1:1 ab (90.). Kurz zuvor hatten die Kicker aus dem Trierer Höhenstadtteil das 2:0 verpasst: Einen Abschluss von Luca Herrig parierte Christ stark.

„Tore wie am Fließband“ war das Motto der Nachspielzeit. Nach einer präzisen flachen Hereingabe von der rechten Außenbahn durch Nico Neumann stand Julian Schmitz goldrichtig. Der Mittelfeldakteur traf sehenswert aus kurzer Distanz zum 2:1 (90.+3). Keine Minute spielte der FSV einen Konter nicht sauber zu Ende. Luis Böhme zeigte sich zu eigensinnig und entschied sich gegen den Querpass zum freistehenden Neumann und schoss Christ in die Arme.

Cooler Schröder lässt Gäste über 2:2 jubeln

Der TuS-Torwart ging für die letzte Minute mit nach vorne. Nach einer Ecke setzte der eingewechselte Casian Samoila einen Fallrückzieher aus 16 Metern an. Der Ball flog an den linken Pfosten und vor die Füße des ebenfalls eingewechselten Dennis Schröder. Der Kirchberger verwandelte aus kurzer Distanz cool zum 2:2-Endstand. Der Gästejubel kannte keine Grenzen, Schröder ließ sich oberkörperfrei von seinen Mitspielern feiern, während Tarforst die Schockstarre ins Gesicht geschrieben war. TuS-Akteur Tim Müller wusste: „In Tarforst ging nicht viel bei uns, da das Pokalspiel noch in den Knochen war. Am Ende braucht man im Abstiegskampf auch Glück, was wir heute hatten. Wir haben eine geile Mentalität, da wir zwei Mal zurückgekommen sind.“

Es waren zwei verlorene Punkte für die Tarforster, die in Hälfte eins durch Luca Herrig aus 30 Metern den Pfosten getroffen hatten. Zuvor war Elias Heitkötter von Christ mit einer Notbremse elfmeterreif gefoult worden. Den fälligen Strafstoß trat FSV-Kapitän Benjamin Arnold zu harmlos, sodass Christ den Ball an den Pfosten klären konnte (32.).

„Nach dem Seitenwechsel haben wir uns gesteigert und glückliche Tore erzielt. Es war ein Punkt der Leidenschaft.“

Artem Sagel, Trainer des TuS Kirchberg

FSV-Co-Trainer Timo Koch bilanzierte: „Der Punkt fühlt sich wie eine Niederlage an. Der verschossene Elfer und die letzten Minuten waren unglücklich. Fußball ist leider unfair. Wir haben noch eine sehr junge Mannschaft. Eigentlich hätten wir die Führung über die Zeit bringen müssen. Wir glauben noch an den Klassenverbleib, der möglich ist.“

TuS-Trainer Artem Sagel konstatierte: „Es war ein glücklicher Punktgewinn. Wir hatten nach dem Pokalspiel nicht die einfachsten Voraussetzungen. In der ersten Hälfte haben wir nicht gut agiert. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns gesteigert und glückliche Tore erzielt. Es war ein Punkt der Leidenschaft.“

FSV Trier-Tarforst - TuS Kirchberg 2:2 (0:0)

Trier-Tarforst: Merling – Quint, Schmitz, Herrig, Arnold, Neumann (90.+5 Stüber), Heitkötter (88. Böhme), Hannappel (87. Schuch), Kiesewetter (74. Suder), Gouverneur, Weirich (32. Hommes).

Kirchberg: Christ – J. Heimer, J. Auler, F. Daum (72. Schröder), Sehn-Henn, Milz (62. Samoila), Schneider, Müller, Weber, Özer, Gohres.

Schiedsrichter: Michael Bell-Simons (Wehr).

Zuschauer: 155.

Tore: 1:0 Suder (81.), 1:1 J. Auler (90.), 2:1 Schmitz (90.+3), 2:2 Schröder (90.+5).

Besdonderheit: Christ (Kirchberg) pariert Foulelfmeter von Arnold (32.).