Müder TuS Kirchberg gegen ausgeruhten SV Eintracht Mendig? Wenn es so einfach wäre. Ist es aber nicht vor dem Rheinlandliga-Duell am Wasserturm, in das die Heimmannschaft nach englischer Woche und der Aufsteiger nach neun Tagen Pause geht.
Lesezeit 3 Minuten
Mit einem ausgeruhten Gegner hatte Fußball-Rheinlandligist TuS Kirchberg am Mittwoch erhebliche Probleme. Das Ende vom Leid war eine 0:4-Niederlage bei der FV Morbach in der englischen Woche. Die endet am Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Eintracht Mendig – einem ausgeruhten GegnerHintergrund: Die englische Woche im Verbandsoberhaus ist eine gesplittete, einige Klubs haben ihr Duell statt auf diesen Mittwoch auf ...