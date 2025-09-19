Englische Woche endet für TuS Kirchbergs Kapitän kehrt zurück, Mendigs Kapitän fehlt 19.09.2025, 14:36 Uhr

i Der junge Tim Fothen (in Gelb), der im Sommer von der A-Jugend der TuS Koblenz in den Hunsrück zurückgekehrt ist, hat in Kirchberg in sieben von neun Pflichtspielen auf dem Feld gestanden, mal von Beginn an, mal kam er ein wie am Mittwoch beim 0:4 bei der FV Morbach. Ob er am Sonntag gegen Mendig wieder in die Startelf rückt? DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Müder TuS Kirchberg gegen ausgeruhten SV Eintracht Mendig? Wenn es so einfach wäre. Ist es aber nicht vor dem Rheinlandliga-Duell am Wasserturm, in das die Heimmannschaft nach englischer Woche und der Aufsteiger nach neun Tagen Pause geht.

Mit einem ausgeruhten Gegner hatte Fußball-Rheinlandligist TuS Kirchberg am Mittwoch erhebliche Probleme. Das Ende vom Leid war eine 0:4-Niederlage bei der FV Morbach in der englischen Woche. Die endet am Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Eintracht Mendig – einem ausgeruhten GegnerHintergrund: Die englische Woche im Verbandsoberhaus ist eine gesplittete, einige Klubs haben ihr Duell statt auf diesen Mittwoch auf ...







Artikel teilen

Artikel teilen