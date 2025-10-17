Ahrweiler kommt zur Heimmacht Kirchbergs bislang stärkster Liga-Gast stellt sich vor 17.10.2025, 15:00 Uhr

i Bislang haben die Kirchberger (in Gelb, von links mit Jannick Auler und Tim Fothen) noch jeden Liga-Gegner in dieser Saison aus dem Weg geräumt auf dem neu verlegten Kunstrasen. Am Sonntag kommt aber mit dem Ahrweiler BC der bislang stärkste Kontrahent an den Wasserturm. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Der TuS Kirchberg hat bislang alle fünf Heimspiele in dieser Rheinlandliga-Saison gewonnen. Nun wartet die bislang schwerste Aufgabe: Der Ahrweiler BC kommt an den Wasserturm.

Vier Mannschaften gibt es in der Fußball-Rheinlandliga, die eine makellose Heimbilanz aufweisen. Zwei davon treffen mit dem TuS Kirchberg und dem Ahrweiler BC am Sonntag um 15.30 Uhr aufeinander. Das Problem bei der Geschichte – und das lässt sich in einem direkten Duell schwer vermeiden: Für einen Klub ist es ein Auswärtsspiel, in diesem Fall für Ahrweiler.







