Der TuS Kirchberg hat zum Hinrundenausklang eines der besten Teams der Rheinlandliga zu Gast: Eintracht Trier II. Die Regionalliga-Reserve ist Dritter, die Oberliga ist im Blick. Bei den Gastgebern dagegen sieht es weiter stark nach Bezirksliga aus.
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Für den Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg endet die Hinrunde mit einem Heimspiel am Sonntag um 15.30 Uhr. Der Gegner des stark abstiegsgefährdeten Tabellenvorletzten ist der Dritte Eintracht Trier II und damit das Team, das von vielen als spielerisch beste Elf im Verbandsoberhaus angesehen wird.