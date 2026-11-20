TuS gegen Eintracht Trier II Kirchbergs Abwehrchef Rode kehrt gegen Torfabrik zurück Mirko Bernd 20.11.2026, 15:00 Uhr

i Bei Kirchberg kehrt Jannick Rode (Mitte, in Gelb im Zweikampf mit dem Wirgeser Lasse Bieg; rechts Julius Weiß) nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder in die Starformation zurück und soll der TuS-Abwehr gegen die offensivstarke Eintracht-Reserve aus Trier Halt verleihen. Andreas Hergenhahn

Der TuS Kirchberg hat zum Hinrundenausklang eines der besten Teams der Rheinlandliga zu Gast: Eintracht Trier II. Die Regionalliga-Reserve ist Dritter, die Oberliga ist im Blick. Bei den Gastgebern dagegen sieht es weiter stark nach Bezirksliga aus.

Für den Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg endet die Hinrunde mit einem Heimspiel am Sonntag um 15.30 Uhr. Der Gegner des stark abstiegsgefährdeten Tabellenvorletzten ist der Dritte Eintracht Trier II und damit das Team, das von vielen als spielerisch beste Elf im Verbandsoberhaus angesehen wird.







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