Unentschieden in zwei Testspielen am Mittwoch: Fußball-Rheinlandligist TuS Kirchberg kam nicht über ein 1:1 gegen Südwest-Bezirksligist SG Weinsheim hinaus, Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II trotzte Rheinlandligist TuS Immendorf ein 0:0 ab. Am Samstag steht das Vorbereitungsspiel zwischen Kirchberg und Oberligist Emmelshausen-Karbach an.

FC Emmelshausen-Karbach: Wie viele Profi-Klubs testet der Oberligist an einem Tag zweimal: Um 12.30 Uhr geht es am Samstag in Karbach gegen Regionalliga-West-Absteiger Eintracht Hohkeppel, ehe um 16 Uhr das Duell „Nummer eins gegen Nummer zwei im Hunsrück“ beim Rheinlandligisten Kirchberg ansteht. Für Trainer Patrick Kühnreich ist das Spiel gegen Hohkeppel wichtiger, hier gäbe es einen „ersten Fingerzeig“ wie seine Elf am ersten Spieltag gegen Rot-Weiss Koblenz am 2. August aussehen könnte.

TuS Kirchberg: Nach dem 1:1 bei Bezirksligist Emmelshausen-Karbach II kam Rheinlandligist Kirchberg auch gegen Südwest-Bezirksligist SG Weinsheim nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Jannik Auler markierte die TuS-Führung (21.), doch der Gast von der Nahe glich direkt durch Jannik Drouet aus (24.). Trainer Selim Denguezli sagte: „Das ist in Ordnung, ich weiß das einzuordnen. Die Belastung war hoch in den vergangenen Tagen.“ Am Samstag (16 Uhr) geht es auf dem frisch verlegten neuen Kunstrasen in Kirchberg nun gegen Denguezlis Ex-Klub FC Karbach und damit Oberligist Emmelshausen-Karbach.

SV Laubach: Für den Rheinlandligisten geht es nach dem 1:1 am Dienstag beim Ligarivalen SV Mendig (wir berichteten) am Sonntag (14 Uhr) auf dem Sportfest in Düngenheim im nächsten Test gegen den West-Bezirksligisten FSV Salmrohr.

FC Emmelshausen-Karbach II: Der Bezirksligist bot beim 0:0 gegen Rheinlandligist TuS Immendorf eine stabile Leistung. Trainer Christoph Fahning freute sich: „Ein gutes Ergebnis für uns. Immendorf war in der ersten Hälfte deutlich am Drücker, dafür waren wir im zweiten Durchgang gefährlicher.“ Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es für den FCEK II beim Sportfest in Braunshorn gegen A-Klässler SG Hausbay.

SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal: Der Bezirksligist absolviert am Wochenende kein Testspiel.

SG Viertäler Oberwesel: Der Bezirksliga-Aufsteiger testet am Sonntag um 18 Uhr daheim in Oberwesel gegen den A-Klasse-Aufsteiger SC Weiler.