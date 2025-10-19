Nach fünf Siegen in fünf Spielen hat der TuS Kirchberg erstmals eine Niederlage auf dem heimischen Kunstrasen kassiert. Die lässt sich insofern verschmerzen, weil es gegen eines der beiden Top-Teams der Rheinlandliga ging: den Ahrweiler BC.
Die imposante Heimserie des TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga ist gerissen: Die ersten fünf Spiele am heimischen Wasserturm hatte das Team von Trainer Selim Denguezli allesamt gewonnen. Nun war aber der Gegner ein anderer als die fünf zuvor: Der Ahrweiler BC gewann verdient mit 2:0 (1:0) beim TuS und darf sich nun am Sonntag auf das absolute Spitzenspiel zu Hause gegen Rot-Weiss Wittlich freuen, wenn die zwei Top-Teams der Liga ...