Erste Heimniederlage für TuS Kirchberger Serie reißt beim 0:2 gegen den Ahrweiler BC 19.10.2025, 20:35 Uhr

i Der Ahrweiler BC mit Tim Schirmer (in Rot) hat auch die schwere Auswärtshürde TuS Kirchberg mit Erik Milz übersprungen, der ABC geewann am Wasserturm mit 2:0. PHOTO MOMENTS - DENNIS IRMITER

Nach fünf Siegen in fünf Spielen hat der TuS Kirchberg erstmals eine Niederlage auf dem heimischen Kunstrasen kassiert. Die lässt sich insofern verschmerzen, weil es gegen eines der beiden Top-Teams der Rheinlandliga ging: den Ahrweiler BC.

Die imposante Heimserie des TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga ist gerissen: Die ersten fünf Spiele am heimischen Wasserturm hatte das Team von Trainer Selim Denguezli allesamt gewonnen. Nun war aber der Gegner ein anderer als die fünf zuvor: Der Ahrweiler BC gewann verdient mit 2:0 (1:0) beim TuS und darf sich nun am Sonntag auf das absolute Spitzenspiel zu Hause gegen Rot-Weiss Wittlich freuen, wenn die zwei Top-Teams der Liga ...







