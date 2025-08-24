Der Auswärtssieg war in Reichweite, aber am Ende musste sich Fußball-Rheinlandligist TuS Kirchberg bei der Regionalliga-Reserve von Eintracht Trier mit einem 2:2 (0:0) begnügen. Kirchbergs Trainer Selim Denguezli haderte zwar mit den beiden späten Gegentreffern der Moselaner, konnte aber unter dem Strich mit dem Punkt gut leben. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Aufsteiger seine bisherigen Spiele gegen Mülheim-Kärlich und beim SV Laubach, zwei ambitionierte Teams der Liga, gewonnen hatte – unabhängig davon, dass den Trierern der Sieg gegen Mülheim-Kärlich am Grünen Tisch aberkannt wurde. „Mit unserer Leistung bin ich zufrieden“, sagte Denguezli.

Trier dominiert erste Halbzeit – dann kommt Kirchberg auf

Dass die Kirchberger den einen Zähler gern mitnehmen, liegt vor allem an der ersten Halbzeit. „Da hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir in Rückstand geraten wären“, hätte sich der TuS-Coach von seiner Mannschaft eine etwas konsequentere Abwehrarbeit gewünscht. Immerhin, die Hunsrücker hielten sich schadlos und gingen kurz nach der Pause durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Beim 1:0 spielte sich der TuS über die linke Seite durch und am Ende einer sehenswerten Kombination vollendete Jannik Auler am zweiten Pfosten zum 0:1 (53.). Kurz darauf dann das 0:2: Wieder ging es über die linke Seite, nach einem Foul im Strafraum legte sich Nico Wilki den Ball zurecht und schloss vom Elfmeterpunkt zum 0:2 ab (55.).

„Wir haben es am Ende sicher nicht so geschafft, für Entlastung zu sorgen.“

Kirchbergs Trainer Selim Denguezli

Die Kirchberger waren obenauf, aber noch nicht am Ziel. „Wir haben es eigentlich recht gut verteidigt“, fasste Denguezli seine Eindrücke zusammen, konstatierte aber auch, dass die Trierer eine gute Mannschaft beisammen haben, die in der Lage ist, zurückzuschlagen. „Wir haben es am Ende sicher nicht so geschafft, für Entlastung zu sorgen oder auch mal einen Konter zu setzen“, so der TuS-Coach. Konsequenz: Trier war nach dem 1:2 in der 86. Minute durch Thomas Rotundu zurück im Spiel, drei Minuten später glich Daniel Yushkevich aus, als er einen abgefälschten Freistoß ins Tor köpfte. Dabei blieb es, nach dem 0:2 zum Saisonauftakt in Linz und dem anschließenden 5:0 gegen Hochwald steht nun für den TuS zumindest ein Auswärtszähler zu Buche. Kirchberg kann einen soliden Start in die Saison verbuchen. Denguezli: „Das Ende war natürlich bitter, aber insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung.“

Am Mittwoch im Rheinlandpokal in Metternich

Viel Zeit, um die Ereignisse an der Mosel aufzuarbeiten, bleibt nicht. Bereits am Mittwoch steht in Koblenz das Rheinlandpokalspiel beim FC Metternich um Trainer Leo Sousa an – keine leichte Aufgabe. Der Bezirksligist war mit zwei Siegen in die Saison gestartet, verlor aber am Wochenende das Top-Spiel beim TuS Mayen mit 2:3. In der Liga geht es für die Kirchberger am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfB Wissen weiter.

Eintracht Trier II – TuS Kirchberg 2:2 (0:0)

Eintracht Trier: Kieren – Apel (31. Schmid), Mustafic (71. Rotundu), Hojoon, Schuch (63. Yushkevich), Sausen (79. Morlaye), Hoffmann, Stepanchenko, Maurer, Ömer Yavuz (52. Erasmy), Can Yafuz.

TuS Kirchberg: Christ – Fothen (71. Spengler), Reifenschneider, Müller, Weber – Louis Wilki, Engelmann – Heimer (84. Milz) – J. Auler, Schröder (90.+3 M. Auler) – N. Wilki.

Schiedsrichter: Marlon Manderfeld (Hetzerath).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Jannik Auler (53.), 0:2 Nico Wilki (55., Foulelfmeter), 1:2 Thomas Rotundu (86.), 2:2 Daniel Yushkevich (89.).